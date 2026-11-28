¿México puede quedarse sin Mundial si pierde ante Haití? Esto es lo que necesita saber

El Tri Femenil buscar romper la sequía para vivir el certamen mundialista del siguiente año

La Selección Mexicana Femenil está a un partido de asegurar su regreso a una Copa del Mundo y a unos Juegos Olímpicos. Este sábado, frente a Haití, el Tricolor buscará sellar su clasificación a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028; no obstante, una derrota no significaría el fin de su camino mundialista.

Después de ausentarse de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, México tiene la oportunidad de terminar con una sequía de dos Mundiales. Si consigue vencer a las caribeñas, obtendrá ambos boletos; de lo contrario, todavía contará con una vía para mantenerse en la pelea por la justa mundialista.

Andrea Rodebaugh, Charlyn Corral, Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle y Pedro López l X: @miseleccionfem

Las dirigidas por Pedro López tendrían que disputar el Play-In del Campeonato W de la Concacaf, donde enfrentarían al equipo perdedor del partido entre Canadá y Panamá. El ganador de este cruce avanzaría al Repechaje Intercontinental, que se disputará en febrero en Marruecos, última instancia para buscar un lugar en Brasil 2027.

El torneo de repechaje reunirá a seis selecciones: una de Concacaf, una de Conmebol, una de UEFA y dos provenientes del repechaje preliminar. En la competencia se otorgarán tres boletos mundialistas a través de eliminatorias directas.

El boleto olímpico no tiene margen de error

La clasificación a Los Ángeles 2028, en cambio, no contempla una segunda oportunidad para México. Luego de la victoria de Estados Unidos sobre El Salvador, el Tricolor necesita derrotar a Haití para asegurar su presencia en la justa olímpica.

Selección Femenil l MEXSPORT

De no conseguirlo, México quedaría fuera de Los Ángeles 2028 y prolongaría su ausencia en el futbol olímpico, que se mantiene desde Atenas 2004, hace 22 años.

Por ello, el partido ante Haití tiene implicaciones distintas para cada objetivo: el Mundial todavía podría alcanzarse a través del repechaje, pero el boleto olímpico únicamente se consigue con la victoria.