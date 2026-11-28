La Selección Mexicana Femenil está a un partido de asegurar su regreso a una Copa del Mundo y a unos Juegos Olímpicos. Este sábado, frente a Haití, el Tricolor buscará sellar su clasificación a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028; no obstante, una derrota no significaría el fin de su camino mundialista.
Dónde ver México Femenil vs Haití: fecha, horario y canales de transmisión del pase al Mundial Brasil 2027
Después de ausentarse de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, México tiene la oportunidad de terminar con una sequía de dos Mundiales. Si consigue vencer a las caribeñas, obtendrá ambos boletos; de lo contrario, todavía contará con una vía para mantenerse en la pelea por la justa mundialista.
Las dirigidas por Pedro López tendrían que disputar el Play-In del Campeonato W de la Concacaf, donde enfrentarían al equipo perdedor del partido entre Canadá y Panamá. El ganador de este cruce avanzaría al Repechaje Intercontinental, que se disputará en febrero en Marruecos, última instancia para buscar un lugar en Brasil 2027.
El torneo de repechaje reunirá a seis selecciones: una de Concacaf, una de Conmebol, una de UEFA y dos provenientes del repechaje preliminar. En la competencia se otorgarán tres boletos mundialistas a través de eliminatorias directas.
El boleto olímpico no tiene margen de error
La clasificación a Los Ángeles 2028, en cambio, no contempla una segunda oportunidad para México. Luego de la victoria de Estados Unidos sobre El Salvador, el Tricolor necesita derrotar a Haití para asegurar su presencia en la justa olímpica.
De no conseguirlo, México quedaría fuera de Los Ángeles 2028 y prolongaría su ausencia en el futbol olímpico, que se mantiene desde Atenas 2004, hace 22 años.
Por ello, el partido ante Haití tiene implicaciones distintas para cada objetivo: el Mundial todavía podría alcanzarse a través del repechaje, pero el boleto olímpico únicamente se consigue con la victoria.
Con información de Karen Peña