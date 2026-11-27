El Tricolor enfrenta a la escuadra caribeña por el sueño mundialista

La Selección Mexicana Femenil se mide ante Haití este sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo del centro de México) en el Texas Health Mansfield Stadium, en duelo correspondiente a los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026 que contará con transmisión en vivo a través de TUDN, ViX, ESPN y Disney+.

Podría interesarte Femenil El camino de México Femenil para clasificar al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Este partido de eliminación directa define uno de los cuatro boletos directos de la región rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, certamen al que el combinado azteca busca regresar por primera vez desde la edición de Canadá 2015 dentro del futbol internacional.

El enfrentamiento adquiere un sabor especial de revancha para el conjunto dirigido por Pedro López, pues ambos representativos vuelven a cruzarse en un torneo oficial de Concacaf luego de la dolorosa derrota 3-0 sufrida por México ante las haitianas en la edición de 2022 en Monterrey, resultado que dejó al Tricolor fuera del Mundial de 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Selección Femenil en el Corregidora l IMAGO7

Para esta cita, México parte como favorito en el papel al ubicarse en el puesto 28 del Ranking FIFA, veinte escalones por encima de una selección caribeña que ocupa la posición 48 del listado mundial.

¿Qué pasa si México Femenil gana o pierde ante Haití en el Campeonato Concacaf W?

En caso de imponerse este sábado en territorio texano, la Selección Mexicana asegurará de inmediato su clasificación a Brasil 2027 y avanzará a las Semifinales del 1 de diciembre, instancia donde enfrentará al ganador de la llave entre Canadá y Panamá buscando sellar también su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Selección Femenil festejando un gol ante Jamaica l Imago7