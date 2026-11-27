El origen de las 23 seleccionadas de México Femenil que buscan romper la sequía mundialista ante Haití

El plantel tricolor refleja una mezcla única entre talento desarrollado fuera del país

A unas horas de que la Selección Mexicana Femenil se juegue ante Haití el pase directo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 —un torneo al que el Tricolor no clasifica desde la edición de Canadá 2015—, el análisis sobre la conformación de las 23 convocadas revela un dato contundente: prácticamente el 50 por ciento del plantel no se formó futbolísticamente en México.

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De acuerdo con el desglose de orígenes de las futbolistas seleccionadas para este Premundial, 11 de las 23 jugadoras adquirieron sus bases deportivas en el extranjero, integrando una generación diversa que hoy carga con la responsabilidad de devolver al futbol mexicano femenino a la máxima justa del orbe.

El grueso de este bloque internacional está compuesto por diez futbolistas mexicoamericanas desarrolladas en el sistema de Estados Unidos: Barreras, Aaliyah Farmer, Kim Rodríguez, Nicki Hernández, Reyna Reyes, Maricarmen Reyes, Diana Ordóñez, Jaz Casarez, Kiana Palacios y Scarlett Camberos, entre quienes destaca la primera jugadora mexicana nominada al Balón de Oro.

Scarlett Camberos y Charlyn Corral en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

A ellas se suma Kenti Robles, quien pese a ser mexicana realizó toda su formación y carrera profesional en España, donde conquistó seis títulos de Liga y cuatro Copas de la Reina dentro de la Liga F antes de aportar su jerarquía al conjunto nacional.

¿Dónde se formaron las jugadoras del Tri que sí crecieron en el futbol mexicano?

Por otro lado, entre las futbolistas que construyeron su camino dentro de territorio azteca, varias pertenecen a la generación que creció antes de la creación del circuito profesional en 2017, fogueándose en torneos estatales, universitarios, proyectos amateur como Leonas Morelos y los extintos Centros de Formación (CEFOR) de Guadalajara, CDMX y Monterrey.

En este grupo figuran referentes como Nancy Antonio, Karla Nieto, Rebeca Bernal y Jacqueline Ovalle, además de Alexia Delgado y Charlyn Corral, quienes emigraron al futbol colegial estadounidense para completar su desarrollo y, en el caso de Corral, dar el salto al profesionalismo en España.

Rebeca Bernal y Lizbeth Ovalle celebran el gol ante Chile l MEXSPORT

Finalmente, apenas seis integrantes de la actual convocatoria terminaron su etapa formativa y debutaron profesionalmente ya dentro de la Liga Femenil: Itzel Velasco, Alice Soto, Montse Saldívar, Ana Mendoza, Alex Godínez y Blanca Félix.