El emotivo homenaje de Corona a la Selección Mexicana Femenil antes del duelo decisivo ante Haití

Con una pieza inspirada en el muralismo mexicano narrada por Majo González y una serenata en el CAR, Corona respalda al combinado femenil

A horas de que la Selección Mexicana Femenil enfrente a Haití por el boleto directo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 —justa a la que el combinado nacional no asiste desde Canadá 2015—, Cerveza Corona presentó una campaña especial para impulsar al equipo bajo el lema "LA HISTORIA LAS ESPERA" y la etiqueta #ElExtraDeMéxicoEsMundial.

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La iniciativa cobra vida a través de una pieza animada con la narración de Majo González, concebida como una obra artesanal que combina técnicas de diseño e influencias del muralismo mexicano para retratar la pasión, el talento y los retos cotidianos que superaron cuatro integrantes del plantel para defender la camiseta tricolor.

En este homenaje visual destacan particularmente las historias de Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro, y Charlyn Corral, reconocida como Delantera del Año en la gala del Balón de Oro 2026, quienes encabezan al grupo de seleccionadas que buscan devolver al futbol femenino mexicano a la máxima vitrina del orbe.

Scarlett Camberos en el video especial de Corona l CORONA

De esta manera, la marca traslada el mismo respaldo que brindó a la Selección Varonil en su Copa del Mundo hacia el conjunto femenino, reafirmando su convicción de apoyar con idéntica fuerza a ambas escuadras nacionales en sus momentos más trascendentales.

¿Cómo fue la serenata de Corona que despidió a la Selección Femenil rumbo al Premundial?

Esta pieza audiovisual se suma a la emotiva serenata que Corona llevó hasta el Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes de que el equipo viajara a territorio estadounidense para disputar su pase mundialista y olímpico en el Campeonato Concacaf W.

Charlyn Corral en el video especial de Corona l CORONA

Durante la velada, un trío musical sorprendió a las jugadoras interpretando "Llévame Contigo", tema emblemático que ha acompañado las campañas de la marca durante el último semestre, complementado por un espectáculo de drones con mensajes de aliento como "Yo con la Femenil" y "Ahora o siempre".