El Gobierno de la Ciudad de México habilitará la Utopía Magdalena Mixiuhca con acceso libre para apoyar al Tricolor en su duelo por el boleto mundialista

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que transmitirá de forma gratuita y en pantalla gigante el decisivo partido de Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026 entre la Selección Mexicana Femenil y Haití, programado para este sábado 28 de noviembre de 2026 en la Utopía Magdalena Mixiuhca.

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A través de una convocatoria oficial acompañada por un video conmemorativo dedicado a las históricas "Pioneras del 71" y a la lucha de las mujeres en el deporte, las autoridades capitalinas invitaron a la afición a reunirse con acceso libre en este espacio público para alentar al combinado nacional en su búsqueda por regresar a una Copa del Mundo.

El compromiso que se disputará en territorio texano reviste una importancia histórica para el futbol femenino mexicano, ya que un triunfo sobre el conjunto caribeño le otorgará al Tricolor el boleto directo hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, rompiendo una sequía mundialista que se remonta hasta la edición de Canadá 2015.

Selección Femenil en el Corregidora l IMAGO7

Además, la victoria instalaría automáticamente a las dirigidas por Pedro López en las Semifinales del certamen regional del próximo 1 de diciembre, manteniéndolas en la pelea directa por uno de los boletos olímpicos rumbo a Los Ángeles 2028.

¿Dónde se ubica la Utopía Magdalena Mixiuhca y qué pasa si México Femenil avanza a Semifinales?

La sede elegida para esta convivencia deportiva gratuita se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca (ubicada en los límites de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza), donde los asistentes podrán disfrutar del encuentro en un ambiente familiar para respaldar a referentes como Charlyn Corral, Scarlett Camberos, Kenti Robles y Jacqueline Ovalle.

Scarlett Camberos y Charlyn Corral en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7