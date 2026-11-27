El Tri busca regresar al certamen mundialista tras 11 años

Tal parece que en Mexico tener una Liga profesional femenil no es garantía de alcanzar el mismo éxito con la Selección Nacional. Desde el nacimiento de la Liga MX Femenil, en 2017, el Tricolor no ha vuelto a disputar un Mundial. Canadá 2015 fue la última ocasión en la que las mexicanas tuvieron actividad en el máximo escenario del futbol internacional, apenas dos años antes de que se cristalizara la idea de contar con una competencia profesional que no solo sirviera como semillero de las selecciones nacionales, sino que también transformara las condiciones del futbol femenil en nuestro país.

En 2018 llegó el primer golpe de realidad. México quedó eliminado en la fase de grupos del Premundial rumbo a Francia 2019, después de perder ante Estados Unidos y Panamá, y apenas conseguir tres puntos frente a Trinidad y Tobago. El fracaso llegó acompañado de justificaciones que apuntaban a la juventud de la Liga MX Femenil y a la falta de consolidación de un proyecto que apenas comenzaba. Sin embargo, aquella explicación dejó sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué México había conseguido participar en Mundiales antes de contar con una Liga profesional?

Cuatro años después, para el Premundial rumbo a Australia y Nueva Zelanda 2023, la Liga MX Femenil ya cumplía cinco años de existencia y atravesaba una etapa de crecimiento importante, particularmente en el terreno mediático, con la llegada de futbolistas y entrenadoras extranjeras de élite al balompié mexicano.

Los argumentos parecían estar del lado de la Selección. México llegaba con una generación que despertaba grandes expectativas y con varias de las figuras más importantes de la Liga. Sin embargo, aquel cuento de hadas volvió a convertirse en una pesadilla. El Tricolor no solamente perdió, también recibió una dosis de realidad ante selecciones como Jamaica y Haití, que, aunque no contaban con una competencia doméstica tan espectacular y mediática como la mexicana, sí tenían en sus filas a futbolistas que militaban en el futbol europeo. A ello se sumó Estados Unidos, que terminó por dejar a México sin puntos en aquella fase de grupos.

Hoy, dos procesos mundialistas después, la historia vuelve a poner a la Selección Mexicana Femenil frente a una nueva oportunidad. Este sábado 28 de noviembre, las dirigidas por Pedro López se enfrentarán a Haití en busca de un boleto a Brasil 2027. México está a 90 minutos de dar un paso fundamental para regresar a una Copa del Mundo y dejar atrás dos procesos que terminaron convirtiéndose en una deuda para el futbol femenil nacional.

Selección Femenil festejando gol ante Puerto Rico l X: @Miseleccionfem

México no puede acostumbrarse a ver los Mundiales desde fuera, mucho menos ahora que nuestro país ha sido designado como uno de los anfitriones de la Copa del Mundo de 2031; cuando presume una Liga profesional que año con año intenta dar pasos hacia adelante; cuando tiene a Charlyn Corral, nuestra “niña de oro” reconocida en la gala del Balón de Oro. A ello se suma Scarlett Camberos, quien ha recibido reconocimiento internacional con una nominación entre las mejores futbolistas del mundo, así como el América Femenil, que se ha consolidado como uno de los principales referentes del futbol mexicano en el escenario internacional.

Sin embargo, sería un error pensar que todos estos logros son suficientes para competir al más alto nivel. No lo son. El desarrollo de una competencia doméstica no garantiza que una selección esté a la altura de los retos internacionales, ni significa que sus rivales sean menos, solo por no tener una liga consolidada. El crecimiento debe reflejarse en la cancha y, sobre todo, en los resultados.

Haití es una advertencia que México no puede ignorar. Ocho de sus 23 futbolistas convocadas militan en Europa y su proyecto cuenta con Pía Sundhage, una entrenadora que sabe lo que significa competir, ganar y dirigir en la élite del futbol internacional, con dos medallas de oro olímpicas en su trayectoria. Subestimar a una selección por su historia o por no contar con una Liga profesional como la mexicana sería uno de los errores más peligrosos que el Tricolor podría cometer.

Además, Haití no es un desconocido en este camino. Fue el primer rival de México en el pasado Premundial, un antecedente que debería servir para entender que la ruta hacia Brasil no será sencilla y que este rival, que en el papel es accesible, puede convertirse en un obstáculo complicado.

Selección Femenil l MEXSPORT

La tercera debe ser la vencida. No solamente por el optimismo que despierta esta generación, por los reflectores que hoy están puestos sobre Pedro López y sus 23 convocadas, ni porque desde hace tiempo la afición no mostraba tanto interés por la Selección Femenil. La clasificación debe llegar porque es momento de demostrar que todo el trabajo realizado para impulsar el futbol femenil en México ha dado frutos, que los errores de los dos procesos anteriores dejaron aprendizajes y que el crecimiento de la Liga MX Femenil también tiene repercusiones en el ámbito internacional.