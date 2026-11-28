El emotivo mensaje de la Selección Mexicana Varonil para apoyar al Tri Femenil ante Haití

Jugadores de la Selección Mexicana lanzan a Memo Ochoa tras su homenaje en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Álvaro Fidalgo, Israel Reyes, César Montes y Santiago Gimenez enviaron sus mejores deseos al conjunto nacional

La Selección de México Varonil se sumó al respaldo nacional previo al compromiso más importante del año para la Selección Femenil, que ya disputa en territorio texano los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026 ante Haití, encuentro en el que está en juego el boleto directo hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y el pase a las Semifinales para seguir en la pelea por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A través de un emotivo video difundido en redes sociales, integrantes del combinado masculino enviaron sus mejores deseos y muestras de confianza hacia las seleccionadas nacionales en esta cita clave dentro del futbol mexicano.

En la grabación aparecen Álvaro Fidalgo, Israel Reyes, César Montes y Santiago Gimenez, quienes alentaron al plantel dirigido por Pedro López de cara a un choque complejo frente a la calidad individual y experiencia de las jugadoras caribeñas.

Los futbolistas destacaron el talento de una de las generaciones más destacadas en la historia del balompié femenino nacional, misma que este año marcó un hito al contar con dos jugadoras nominadas en la ceremonia del Balón de Oro: Scarlett Camberos y Charlyn Corral.

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana Varonil en el Mundial 2026 antes de este mensaje al Tri Femenil?

El gesto de unión desde el representativo masculino llega después de su propia participación en la Copa del Mundo de este año, certamen en el que el Tricolor Varonil finalizó su participación tras caer eliminado 3-2 frente a Inglaterra en los Octavos de Final disputados en el Estadio Azteca.

Selección de México Mundial 2026 l AP