Tala Rangel será el dueño de la portería en el Tri por varios años, así lo considera Oswaldo Sánchez

El exportero coloca al actual guardameta de Chivas como el principal candidato para cubrir la posición en la próxima Copa Oro

Oswaldo Sánchez tiene claro que Raúl ‘Tala’ Rangel puede convertirse en el guardián de la portería de la Selección Mexicana durante mucho tiempo, ya que el histórico exportero destacó sus condiciones, el profesionalismo y crecimiento que ha mostrado en los últimos meses.

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Incluso, afirmó que el arquero de Chivas lleva ventaja sobre sus competidores para convertirse en el titular del Tricolor en la próxima Copa Oro, principalmente por la experiencia mundialista y conocer de primera mano al cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

"Ahora hay una baraja importante, el tema es darles la confianza, que se sientan en competencia. Para la próxima Copa Oro, ¿quién será el titular?, pues me imagino que el Tala es el que lleva la delantera por la experiencia mundialista y porque es de toda la confianza de Rafa y su equipo técnico, pero en un torneo como estos todo puede pasar, por eso los otros que no están en selección pueden seguir compitiendo para acelerar alguna posible convocatoria", señaló Oswaldo.

'Tala' Rangel se vuelve fundamental para salvar al Rebaño | Imago7

Oswaldo Sánchez considera que Tala Rangel superó su prueba más importante

El también analista de televisión, consideró que haber tenido actuación en la Copa Mundial 2026 le otorga a Tala, una experiencia que muy pocos presumen y eso es un plus para destacar.

"Tala es un tipo muy profesional primero que nada y creo que la prueba de fuego la pasó con creces y asteriscos, que fue el mundial, era donde estaba en tela de juicio y creo que el Tala fue de los mejores de la selección mexicana", expresó.

'Tala' Rangel con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El exportero del Tri respalda a Rangel pese a posibles errores

Además, consideró que su comportamiento fuera de la cancha también habla de su compromiso con la profesión.

"Tengo mucha confianza en él, creo que tiene condiciones, es un tipo trabajador que siempre procura estar alejado de los medios y enfocarse en lo que es su profesión, no le tengo nada que reprochar, todos los porteros se pueden equivocar en algún momento. En el partido ante Pachuca de Liguilla hizo un buen trabajo", agregó.

De esta manera, el guardameta de Chivas tiene argumentos para defender el arco mexicano durante varios años, según Sánchez, quien estuvo presente en la apertura de la tienda Decathlon en Centro Santa Fe, donde también ofreció fotos y firmas con aficionados.