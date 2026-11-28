El entrenador español reconoció que su continuidad dependerá de los resultados y de las necesidades del Tricolor

La Selección Mexicana Femenil está ante uno de los retos más importantes desde la llegada de Pedro López al banquillo. El representativo nacional buscará ante Haití dar un paso determinante rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dos de los principales objetivos del estratega español.

A cuatro años de haber asumido las riendas del Tricolor, el director técnico no descartó la posibilidad de mantenerse al frente del combinado mexicano durante otro ciclo. Sin embargo, reconoció que su continuidad dependerá de los resultados deportivos y de lo que sea mejor para el futuro del proyecto.

Pedro López no descarta continuar con la Selección Mexicana Femenil

En entrevista con ESPN, el entrenador recordó que durante su etapa con la Selección de España permaneció 14 años trabajando en diferentes categorías, experiencia que le permitió especializarse en el futbol femenil antes de asumir el desafío de dirigir a México.

Yo en España estuve 14 años, fui pasando por todas las categorías lo que me ayudó mucho a crecer a especializarme en futbol femenil, fueron experiencias increíbles, decidí dar este paso a México ya con una Selección con mayor repercusión

Andrea Rodebaugh, Charlyn Corral, Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle y Pedro López l X: @miseleccionfem

Aunque manifestó sentirse feliz en territorio mexicano, Pedro López señaló que su deseo de permanecer no debe estar por encima de los intereses de la Selección Nacional. El entrenador consideró que, una vez conocidos los resultados, será necesario evaluar si todavía puede aportar al crecimiento de las futbolistas o si el equipo requiere un nuevo estímulo.

Pedro López destaca el crecimiento de la Liga Femenil

Uno de los factores que alimentan la confianza del entrenador español de cara a los próximos compromisos internacionales es la evolución que ha experimentado la Liga Femenil durante los últimos cuatro años, tanto en el nivel competitivo como en las herramientas que los clubes ofrecen a sus jugadoras.

La Liga de México ha mejorado, los clubes cada vez ponen mejores herramientas a disposición de nuestras jugadoras y también hay jugadoras dentro de la Selección que han buscado retos mayores y han emigrado a NWSL o a la Liga inglesa

Jugadoras de la Liga Femenil en el protocolo antes del inicio del partido | FMF