Este sábado 28 de noviembre de 2026 se vivirá una intensa jornada de futbol nacional e internacional, con el enfrentamiento entre México y Haití en el Campeonato Femenino de la Concacaf, los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX y la Gran Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.
Dónde ver México Femenil vs Haití: fecha, horario y canales de transmisión del pase al Mundial Brasil 2027
La Selección Mexicana Femenil tendrá uno de sus compromisos más importantes del año, pues una victoria ante Haití le permitirá acceder a las Semifinales del certamen regional y asegurar su clasificación a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027.
Por otra parte, América recibirá a Monterrey en el Estadio Banorte después de empatar sin goles en la Ida, mientras que Atlas intentará remontar una desventaja de dos anotaciones frente a Toluca en el Estadio Jalisco.
La actividad del futbol mexicano también contará con la Final de Vuelta de la Liga Expansión MX, donde Atlético Morelia buscará conquistar el campeonato después de imponerse por 4-1 ante Atlético La Paz en el primer compromiso.
Partidos de hoy sábado 28 de noviembre: Selección Mexicana Femenil, Liga MX y Liga Expansión MX
Campeonato Femenino de la Concacaf
Canadá vs Panamá | 12:00 horas | ESPN y Disney+
México vs Haití | 15:30 horas | ESPN y Disney+
Liga MX – Cuartos de Final de Vuelta
Atlas vs Toluca | 19:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX
América vs Monterrey | 21:10 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
Liga Expansión MX – Final de Vuelta
Atlético La Paz vs Atlético Morelia | 21:00 horas | ESPN, Fox Sports, Claro Sports, TVC Deportes, AYM Sports y streaming
Partidos de futbol internacional hoy sábado 28 de noviembre
En el panorama internacional, Palmeiras y Estudiantes de La Plata protagonizarán la Gran Final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. El ganador del encuentro también conseguirá su clasificación a la Copa Intercontinental, donde enfrentará a Toluca.
Por su parte, en el futbol europeo destaca la actividad del Real Madrid, que recibirá al Alavés en una nueva jornada de LaLiga, mientras que Manchester United, Bayern Munich, Inter de Milán y Paris Saint-Germain también tendrán actividad en sus respectivos campeonatos.
Copa Libertadores – Final
Palmeiras vs Estudiantes de La Plata | 14:00 horas | ESPN 2 y Disney+
Premier League
Manchester United vs Brentford | 09:00 horas | HBO Max y FOX One
Leeds United vs Coventry City | 09:00 horas | HBO Max y FOX One
Ipswich Town vs Aston Villa | 11:30 horas | HBO Max
LaLiga
Real Betis vs Rayo Vallecano | 07:00 horas | Sky Sports
Málaga vs Athletic Club | 09:15 horas | Sky Sports
Elche vs Atlético de Madrid | 11:30 horas | Sky Sports
Real Madrid vs Alavés | 14:00 horas | Sky Sports
Bundesliga
Hamburgo vs Bayern Munich | 08:30 horas | FOX One
Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 11:30 horas | FOX One
Serie A
Frosinone vs Parma | 08:00 horas | ESPN y Disney+
Torino vs Lazio | 11:00 horas | Transmisión por confirmar
Inter de Milán vs Genoa | 13:45 horas | Transmisión por confirmar
Ligue 1
PSG vs Lorient | 13:45 horas | FOX One
Eredivisie
PSV Eindhoven vs Go Ahead Eagles | 11:45 horas | Transmisión por confirmar