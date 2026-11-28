Partidos de hoy sábado 28 de noviembre: horarios y canales para ver futbol en vivo

Kenti Robles y Charlyn Corral en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

La Selección Mexicana Femenil buscará su boleto al Mundial, mientras que América y Monterrey definirán su futuro en la Liguilla

Este sábado 28 de noviembre de 2026 se vivirá una intensa jornada de futbol nacional e internacional, con el enfrentamiento entre México y Haití en el Campeonato Femenino de la Concacaf, los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX y la Gran Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

La Selección Mexicana Femenil tendrá uno de sus compromisos más importantes del año, pues una victoria ante Haití le permitirá acceder a las Semifinales del certamen regional y asegurar su clasificación a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027.

Acciones del Monterrey vs América, de los Cuartos de Final del Apertura 2026 | IMAGO7

Por otra parte, América recibirá a Monterrey en el Estadio Banorte después de empatar sin goles en la Ida, mientras que Atlas intentará remontar una desventaja de dos anotaciones frente a Toluca en el Estadio Jalisco.

La actividad del futbol mexicano también contará con la Final de Vuelta de la Liga Expansión MX, donde Atlético Morelia buscará conquistar el campeonato después de imponerse por 4-1 ante Atlético La Paz en el primer compromiso.

Jesús Gallardo y Helinho tras gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7

Partidos de hoy sábado 28 de noviembre: Selección Mexicana Femenil, Liga MX y Liga Expansión MX

Campeonato Femenino de la Concacaf

Canadá vs Panamá | 12:00 horas | ESPN y Disney+

México vs Haití | 15:30 horas | ESPN y Disney+

Liga MX – Cuartos de Final de Vuelta

Atlas vs Toluca | 19:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX

América vs Monterrey | 21:10 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Liga Expansión MX – Final de Vuelta

Atlético La Paz vs Atlético Morelia | 21:00 horas | ESPN, Fox Sports, Claro Sports, TVC Deportes, AYM Sports y streaming

Acciones del partido de Ida de la Gran Final de la Liga de Expansión, entre Atlético Morelia y Atlético La Paz | IMAGO7

Partidos de futbol internacional hoy sábado 28 de noviembre

En el panorama internacional, Palmeiras y Estudiantes de La Plata protagonizarán la Gran Final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. El ganador del encuentro también conseguirá su clasificación a la Copa Intercontinental, donde enfrentará a Toluca.

Por su parte, en el futbol europeo destaca la actividad del Real Madrid, que recibirá al Alavés en una nueva jornada de LaLiga, mientras que Manchester United, Bayern Munich, Inter de Milán y Paris Saint-Germain también tendrán actividad en sus respectivos campeonatos.

Copa Libertadores – Final

Palmeiras vs Estudiantes de La Plata | 14:00 horas | ESPN 2 y Disney+

Premier League

Manchester United vs Brentford | 09:00 horas | HBO Max y FOX One

Leeds United vs Coventry City | 09:00 horas | HBO Max y FOX One

Ipswich Town vs Aston Villa | 11:30 horas | HBO Max

LaLiga

Real Betis vs Rayo Vallecano | 07:00 horas | Sky Sports

Málaga vs Athletic Club | 09:15 horas | Sky Sports

Elche vs Atlético de Madrid | 11:30 horas | Sky Sports

Real Madrid vs Alavés | 14:00 horas | Sky Sports

Bundesliga

Hamburgo vs Bayern Munich | 08:30 horas | FOX One

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 11:30 horas | FOX One

Serie A

Frosinone vs Parma | 08:00 horas | ESPN y Disney+

Torino vs Lazio | 11:00 horas | Transmisión por confirmar

Inter de Milán vs Genoa | 13:45 horas | Transmisión por confirmar

Ligue 1

PSG vs Lorient | 13:45 horas | FOX One

Eredivisie