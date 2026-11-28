¡Calientan el partido! Aficionados argentinos se burlan de México previo al duelo del Mundial Sub-17

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Seguidores de la Albiceleste lanzaron provocaciones en redes sociales tras conocer a su rival en los Dieciseisavos de Final

La rivalidad entre México y Argentina tendrá un nuevo capítulo en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Ambas selecciones se enfrentarán en los Dieciseisavos de Final del certamen, un encuentro que comenzó a generar reacciones entre los aficionados sudamericanos desde que se confirmó el cruce.

A través de redes sociales, algunos seguidores de la Albiceleste lanzaron burlas y provocaciones contra el conjunto mexicano, mostrando confianza en que Argentina conseguirá su clasificación a los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

"Toca nuestros hijos favoritos" y "Jajajajaja ¡pobres mechiquito! Cómo les vamos a dar", fueron algunos de los comentarios publicados por aficionados argentinos.

Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 de Qatar | MEXSPORT

¿Cómo llega México al enfrentamiento contra Argentina en el Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana consiguió su clasificación a los Dieciseisavos de Final después de empatar sin goles ante Venezuela este viernes 27 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la última jornada de la Fase de Grupos del certamen.

El conjunto nacional terminó como líder del Grupo K con siete unidades, producto de dos victorias y un empate. Además, el Tricolor completó sus primeros tres compromisos sin conocer la derrota y sin recibir anotaciones.

Ahora, México buscará mantener su paso invicto frente a Argentina, selección que representa un nuevo desafío para el combinado nacional. A diferencia de la primera ronda, cualquier derrota significará la eliminación del torneo para cualquiera de los dos equipos.

Adán Sánchez ante camerún en el Mundial Sub-17 | MEXSPORT

¿Cuándo y a qué hora juegan México y Argentina en el Mundial Sub-17?

El enfrentamiento entre México y Argentina, correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, está programado para el próximo lunes 30 de noviembre a las 09:00 horas, tiempo del centro de México.

En caso de superar a la Albiceleste, la Selección Mexicana enfrentará en los Octavos de Final al ganador del compromiso entre Croacia y Uruguay, en su búsqueda por conquistar el tercer campeonato mundial de su historia en esta categoría, después de los títulos obtenidos en 2005 y 2011.