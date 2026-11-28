México y Haití, con figuras de talla internacional por el boleto al Mundial y los Juegos Olímpicos

Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle y Scarlett Camberos encabezan al conjunto mexicano, mientras que Melchie Dumornay lidera a una selección haitiana que cuenta con futbolistas en clubes de Europa

La Selección Mexicana Femenil se encuentra ante una oportunidad histórica. Su enfrentamiento ante Haití representa la posibilidad de asegurar su regreso a una Copa del Mundo, luego de dos ediciones de ausencia, y conseguir su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, ahora con Los Ángeles 2028 en el horizonte.

Con el triunfo de Estados Unidos y el escenario de clasificación definido para los cuatro semifinalistas, el compromiso adquiere todavía mayor relevancia: el ganador tendrá asegurado su lugar en Brasil 2027 y en la justa olímpica. Para México, significa la oportunidad de recuperar el protagonismo internacional que perdió tras quedarse fuera de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

Para alcanzar el objetivo, el conjunto mexicano cuenta con futbolistas que destacan por su trayectoria y presencia internacional. Una de ellas es Charlyn Corral, reconocida con el Balón de Oro como máxima goleadora mundial durante tres años consecutivos, distinción que respalda su capacidad ofensiva y la coloca entre las principales referencias del equipo.

Scarlett Camberos y Charlyn Corral en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Scarlett Camberos también aparece entre las jugadoras a seguir. La atacante destaca por su velocidad y capacidad de desequilibrio, además de haber sido la primera mexicana nominada al Balón de Oro femenil.

En la zona defensiva, Rebeca Bernal aporta experiencia y liderazgo, mientras que Jacqueline Ovalle destaca por su calidad individual y por haber protagonizado el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial.

Jacqueline Ovalle con la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Del lado haitiano, la principal figura es Melchie Dumornay, conocida como “Corventina”. La futbolista del Olympique Lyonnais terminó en la cuarta posición del Balón de Oro Femenino 2026 y ha sido reconocida en dos ocasiones como la mejor jugadora de Concacaf.

También destaca Nérilia Mondésir, del Seattle Reign FC, internacional con Haití desde 2014 y una de las futbolistas con mayor experiencia del plantel.

En el ataque aparecen Roseline Éloissaint, del RC Lens, reconocida por su velocidad y capacidad para explotar las bandas, y Britany Raphino, del Inter de Milán, quien aporta desequilibrio y presencia en el área. En la portería, Oceane Toussaint-Dit-Marseille, del Paris Saint-Germain, completa el grupo de futbolistas haitianas con presencia en el futbol europeo.