Ovalle vuelve a tomar protagonismo en el Tri

La magia de Jacqueline “La Maga” Ovalle se hizo presente en el Campeonato W de la Concacaf, para poner a Mexico en ventaja 2-1, ante Haití en la búsqueda del regreso del tricolor a la Copa del Mundo Femenil y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La mexicana envió al fondo de las redes haitianas, una auténtica joya al minuto 42, cuando desde el medio campo sacó un disparo en el que la guardameta Oceane Toussaint-Dit-Marseille, no pudo hacer nada para evitar la caída de su marco.

La atacante tricolor observó adelantada a la guardameta haitiana y, sin pensarlo dos veces, conectó el esférico desde el círculo central. La pelota tomó dirección a portería hasta superar a la arquera, en una anotación que desató la euforia y dejó una postal para el recuerdo.

Gol de Jaqueline Ovalle l MEXSPORT

Más allá de la espectacularidad del gol, la anotación de Ovalle significó un envión anímico para el conjunto mexicano, que necesitaba responder después del empate ante Haití. La Maga apareció con una genialidad para devolverle confianza al equipo y encaminar el partido.