Partidos de hoy sábado 28 de noviembre
Además del partido del Tri Femenil, aquí está la agenda completa del día de hoy.
Actualizado a 11:56 - 28 de noviembre de 2026
El conjunto mexicano buscará su boleto a la Copa del Mundo
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Además del partido del Tri Femenil, aquí está la agenda completa del día de hoy.
Las futbolistas nacionales dieron un emotivo mensaje por la elección de nuestro país como anfitrión.
Aquí los detalles:
Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana Femenil, comentó sobre su futuro inmediato en el Tri.
Aquí los detalles:
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El partido del Tricolor Femenil se podrá seguir a través de las siguientes señales.
Aquí los detalles:
La Selección Mexicana Femenil buscará su pase a la Copa del Mundo de Brasil 2027 en caso de derrotar a su similar caribeño. Además, el Tricolor también podría conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con una victoria. ¡Por la gloria eterna!