Dónde ver Arsenal vs Manchester City: canales y horario del partido en la Jornada 12 de la Premier League

El líder y vigente campeón recibe a los Citizens

Arsenal y Manchester City se enfrentan este domingo 29 de noviembre de 2026 a las 10:30 horas (tiempo del centro de México) en el Emirates Stadium de Londres, en un duelo clave de la Jornada 12 de la Premier League 2026-27 que en México podrá verse en vivo a través de TNT Sports (televisión de paga) y HBO Max (streaming).

El compromiso reúne a los protagonistas de la última definición del campeonato inglés en un momento decisivo del futbol europeo, con un impacto directo en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Los Gunners, vigentes campeones de la competencia, llegan a este encuentro como líderes del torneo con 28 puntos, sacando una ventaja de seis unidades sobre sus perseguidores más cercanos, Manchester City y Brighton.

Rayan Cherki tras anotar con Manchester City | AP

Pese a la comodidad en la cima, el conjunto londinense busca reencontrarse con el triunfo tras acumular empates consecutivos: igualó 2-2 ante Newcastle en la liga doméstica y repitió el marcador de 1-1 frente a Borussia Dortmund en su compromiso de Champions League a mitad de semana.

¿Cómo llega el Manchester City de Enzo Maresca tras su mala racha antes de visitar al Arsenal?

El panorama luce más apretado para el conjunto visitante, dirigido por Enzo Maresca, que arrastra tres encuentros sin conocer la victoria en todas las competiciones y necesita sumar de a tres para no ceder más terreno en la pelea por el título.

Arsenal celebrando gol en Premier League | AP