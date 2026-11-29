Deportivo vs Barcelona EN VIVO Jornada 14 de LaLiga: ¡Lamine Yamal regresa a la titularidad!
Actualizado a 09:25 - 29 de noviembre de 2026
El equipo Blaugrana tiene la oportunidad de alejarse del Real y Atlético de Madrid de cara al cierre del año
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GOOOOOL - marca Pierre Emerick Aubameyang
¡G O O O O O O L! - ¡Marca Pierre Emerick Aubameyang! Mal control de Pau Cubarsí que el atacante aprovecha para perfilar solo ante Joan García, que no pudo hacer nada en su achique.
GOOOOOL - marca
G O O O O O O L - marca el Barcelona. Lamine Yamal reaparece con gol, apoyado con una finta de Dani Olmo, quien dejó pasar el esférico y descontroló a todos los defensas dentro del área.
El árbitro da inicio al encuentro.
Alineación de Deportivo la Coruña
Leo Román
Alti
Loureiro
J.M. Giménez
Mella
Amatucci
M. Casadó
Yeremay
Quagliata
Nsongo Bil
Aubameyang
Alineación de Barcelona
Lamine Yamal regresa a la titularidad tras ausentarse a media semana en Champions League.
Joan García
Joao Cancelo
Pau Cubarsí
Pedri
Lamine Yamal
Raphinha
Anthony Gordon
Gerard Martín
Dani Olmo
Frenkie de Jong
Eric García
¿Dónde ver el partido de Deportivo vs Barcelona?
El partido está programado a las 9:15 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse por la señal de Sky Sports.
El FC Barcelona visita al Deportivo en uno de los últimos partidos de la Jornada 14 de LaLiga. Los Blaugranas buscan consolidarse como lideres del torneo, mientras que La Coruña necesita hacerse de puntos en casa.
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