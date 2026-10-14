Más de 36 municipios enfrentan una emergencia por los incendios forestales, mientras el humo afecta a miles de habitantes

La Amazonía brasileña enfrenta una grave emergencia ambiental debido al incremento de incendios forestales que han consumido distintas zonas de la selva y provocado una densa concentración de humo en comunidades cercanas. Durante las primeras dos semanas de octubre se contabilizaron mil 679 incendios en el estado de Amazonas, lo que representa un incremento de 253% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos del sistema brasileño de vigilancia de la Amazonía citados en los reportes.

La situación ha encendido las alarmas entre las autoridades de Brasil, no solamente por la velocidad con la que se han multiplicado los incendios, sino también por las condiciones climáticas que dificultan su control. La combinación de sequía, altas temperaturas, el fenómeno de El Niño y actividades humanas ha generado un escenario complicado para los equipos de emergencia, mientras el Gobierno federal investiga la posibilidad de que algunos incendios hayan sido provocados intencionalmente para degradar áreas forestales y facilitar la ocupación ilegal de tierras.

La Amazonía brasileña enfrenta una grave emergencia ambiental debido al incremento de incendios / AP

¿Por qué aumentaron los incendios en la Amazonía brasileña?

Aunque agosto y septiembre suelen concentrar la temporada más seca de la Amazonía, durante octubre normalmente comienzan las lluvias que contribuyen a disminuir el riesgo de incendios. Sin embargo, este año las precipitaciones han tardado en llegar, situación que ha favorecido la propagación del fuego en distintas regiones del estado brasileño de Amazonas.

Especialistas y autoridades señalan que El Niño y el cambio climático están entre los factores que contribuyen a las condiciones de calor y sequedad. El fenómeno climático puede alterar los patrones de lluvia en la región, mientras que el aumento de las temperaturas y la falta de humedad hacen que la vegetación sea más vulnerable al fuego. No obstante, estas condiciones no explican necesariamente cómo comenzó cada incendio, por lo que las autoridades también investigan la posible participación humana.

Según otro corte de información satelital del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, durante octubre se habían registrado mil 608 focos de incendio, frente a los 874 contabilizados durante todo octubre de 2025. En septiembre, los registros superaron los 3 mil 700 focos, casi cuatro veces más que un año antes. Las autoridades también señalaron que la comparación se realiza frente a niveles históricamente bajos registrados durante 2025.

Durante las primeras dos semanas de octubre se contabilizaron mil 679 incendios en el estado de Amazonas / Especial

Brasil investiga si los incendios fueron provocados deliberadamente

El Gobierno brasileño abrió una investigación para determinar si detrás del incremento de los incendios existe una estrategia organizada para destruir zonas de la selva. El ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, informó que durante un sobrevuelo por las áreas afectadas observó numerosos focos de incendio dentro de zonas de bosque preservado, alejadas de las principales áreas agropecuarias.

Este hallazgo llevó a las autoridades a considerar que algunos de los siniestros no necesariamente corresponden a quemas agrícolas que se salieron de control, una práctica que puede presentarse en determinadas regiones de la Amazonía. Por el contrario, el funcionario planteó que podrían estar relacionados con una "acción criminal deliberada", destinada a degradar la vegetación y posteriormente facilitar la apropiación ilegal de terrenos.

Capobianco señaló que los responsables actuarían "aparentemente de forma organizada e intensa", aunque será necesario que las investigaciones permitan identificar a las personas involucradas y establecer las circunstancias en las que comenzaron los incendios.

El Gobierno federal también movilizó a integrantes de la Policía Federal y de los servicios de inteligencia brasileños para colaborar en la identificación de posibles responsables. Paralelamente, la policía del estado de Amazonas mantiene investigaciones sobre los hechos.

El Gobierno de Brasil investiga la posibilidad de que algunos incendios hayan sido provocados / AP

¿Los incendios en la Amazonía están relacionados con las elecciones de Brasil?

Una de las hipótesis que examinan las autoridades es una posible relación entre los incendios y el contexto político brasileño. Capobianco señaló que "hay una posibilidad de que exista una conexión directa con el período electoral", aunque aclaró que por ahora se trata únicamente de una "línea de investigación" y no de una conclusión oficial.

"El hecho de que algunos políticos importantes hayan usado esa información en propaganda electoral indica que hay una potencial conexión", insistió Capobianco, sin dar más detalles.

La discusión sobre los incendios también llegó al terreno político después de que Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, criticara la situación en Amazonas y señalara al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por una supuesta falta de atención al problema. Sin embargo, las declaraciones políticas no constituyen evidencia de que exista una relación entre los incendios y alguna campaña electoral.

De acuerdo con la información proporcionada, Brasil se encuentra en un contexto de competencia presidencial entre Lula y Flávio Bolsonaro, con una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. Las autoridades investigan si la emergencia ambiental podría tener alguna conexión con ese escenario, pero no han presentado una conclusión que permita atribuir los incendios a actores políticos determinados.

Humo de los incendios afecta a Manaos y obliga a suspender clases

Las consecuencias de los incendios ya se sienten fuera de las áreas forestales. Manaos, capital del estado de Amazonas y una de las principales ciudades de la región, permanece afectada por una densa capa de humo que ha deteriorado considerablemente la calidad del aire y complicado las actividades cotidianas de sus habitantes.

La contaminación atmosférica ha provocado problemas respiratorios, suspensión de eventos al aire libre y cierre temporal de escuelas públicas, como medida de protección ante la exposición al humo. La situación es especialmente preocupante para niñas, niños, personas adultas mayores y habitantes con enfermedades respiratorias preexistentes.

En distintas comunidades cercanas a los incendios, los habitantes también han reportado dificultades para respirar durante la noche. Uno de ellos es Luiz Rios, agricultor jubilado del municipio de Autazes, quien describió las condiciones que enfrenta su localidad.

"Nuestra situación aquí es crítica", declaró Luiz Rios, un agricultor jubilado del municipio de Autazes, en el estado de Amazonas, que ha tenido dificultades para respirar por las noches, lo que le ha provocado hinchazón en la cara.

El humo representa una de las consecuencias más inmediatas de los incendios, pues puede desplazarse grandes distancias y afectar a poblaciones que no necesariamente se encuentran cerca de las llamas. Por ello, la emergencia no se limita a la destrucción de vegetación, sino que también tiene repercusiones directas sobre la salud pública.

Más de 36 municipios de Amazonas enfrentan una emergencia

La magnitud de los incendios ha provocado que al menos 36 municipios del estado de Amazonas se encuentren bajo una declaratoria de emergencia. Las autoridades buscan contener el avance del fuego, atender las afectaciones entre la población y evitar que las llamas alcancen nuevas extensiones de selva.

Como parte de las acciones de respuesta, el Gobierno federal de Brasil envió 11 aeronaves y aproximadamente 300 brigadistas para combatir los incendios forestales. Los equipos trabajan en distintas zonas afectadas, donde las condiciones de sequedad y la dificultad de acceso representan obstáculos adicionales para controlar los focos activos.

El ministro de Medio Ambiente expresó su expectativa de que las acciones permitan mejorar la situación durante los próximos días, aunque el comportamiento del clima y la llegada de lluvias serán factores importantes para reducir la propagación del fuego.

¿Qué consecuencias tienen los incendios para la Amazonía?

La Amazonía es considerada la selva tropical más extensa del planeta y cumple un papel fundamental en la regulación del clima, el almacenamiento de carbono y la conservación de la biodiversidad. Por ello, los incendios representan una amenaza que va más allá de las comunidades directamente afectadas.