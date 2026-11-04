Isaac Paredes asegura una fortuna en Grandes Ligas: ¿cuánto dinero recibirá el mexicano con Houston Astros en 2027?

Isaac Paredes solo pudo conectar un imparable en el duelo del martes | AP

El tercera base mexicano tendrá un importante aumento salarial después de su productiva temporada con Houston en las Grandes Ligas

Isaac Paredes seguirá disfrutando de un contrato millonario en las Grandes Ligas. Los Astros de Houston hicieron válida su opción de club para la temporada 2027, por lo que el pelotero mexicano recibirá 13.35 millones de dólares.

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La decisión del equipo representa un incremento de cuatro millones de dólares respecto a los 9.35 millones que percibió en 2026. De esta manera, el sonorense tiene asegurado otro año con un salario de nueve cifras en pesos mexicanos, consolidando su crecimiento económico dentro del beisbol de las Grandes Ligas.

El movimiento también resultó conveniente para Houston, pues Paredes todavía tenía derecho a un último año de arbitraje salarial. Las proyecciones apuntaban a que podía alcanzar aproximadamente 15 millones de dólares mediante ese procedimiento, por lo que ejercer la opción permitió a la franquicia asegurar sus servicios por una cantidad menor.

Isaac Paredes con los Astros de Houston | AP

Isaac Paredes respondió con una temporada de 25 cuadrangulares

El aumento salarial del mexicano llegó después de una campaña productiva con los Astros. Durante 2026 disputó 155 encuentros, en los que conectó 25 cuadrangulares, registró 94 carreras impulsadas y terminó con un porcentaje de embasado más slugging de .806.

Paredes también se consolidó como tercera base titular durante buena parte de la temporada, especialmente después de que Carlos Correa sufriera una lesión de tobillo que lo dejó fuera de acción desde mayo. Sin embargo, el regreso del puertorriqueño para 2027 podría modificar el panorama del mexicano dentro del cuadro interior.

Isaac Paredes con los Astros de Houston | AP

¿Isaac Paredes podría salir de los Astros de Houston?