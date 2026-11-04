Isaac Paredes seguirá disfrutando de un contrato millonario en las Grandes Ligas. Los Astros de Houston hicieron válida su opción de club para la temporada 2027, por lo que el pelotero mexicano recibirá 13.35 millones de dólares.
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La decisión del equipo representa un incremento de cuatro millones de dólares respecto a los 9.35 millones que percibió en 2026. De esta manera, el sonorense tiene asegurado otro año con un salario de nueve cifras en pesos mexicanos, consolidando su crecimiento económico dentro del beisbol de las Grandes Ligas.
El movimiento también resultó conveniente para Houston, pues Paredes todavía tenía derecho a un último año de arbitraje salarial. Las proyecciones apuntaban a que podía alcanzar aproximadamente 15 millones de dólares mediante ese procedimiento, por lo que ejercer la opción permitió a la franquicia asegurar sus servicios por una cantidad menor.
Isaac Paredes respondió con una temporada de 25 cuadrangulares
El aumento salarial del mexicano llegó después de una campaña productiva con los Astros. Durante 2026 disputó 155 encuentros, en los que conectó 25 cuadrangulares, registró 94 carreras impulsadas y terminó con un porcentaje de embasado más slugging de .806.
Paredes también se consolidó como tercera base titular durante buena parte de la temporada, especialmente después de que Carlos Correa sufriera una lesión de tobillo que lo dejó fuera de acción desde mayo. Sin embargo, el regreso del puertorriqueño para 2027 podría modificar el panorama del mexicano dentro del cuadro interior.
¿Isaac Paredes podría salir de los Astros de Houston?
Aunque los Astros garantizaron el salario de 13.35 millones de dólares para el mexicano, su futuro dentro de la organización todavía podría presentar incertidumbre. La recuperación de Correa y la competencia por los puestos del infield abren la posibilidad de que Houston explore alternativas en el mercado de cambios.