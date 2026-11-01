Islam Makhachev anuncia que está cerca del retiro y reta a Prates y Morales

El campeón daguestaní reconoció que su próxima pelea podría ser una de las últimas de su carrera

Islam Makhachev encendió las alarmas en el mundo de las artes marciales mixtas al revelar que su retiro de la UFC está cada vez más cerca. El actual campeón del peso welter y número uno del ranking libra por libra sorprendió con un mensaje en redes sociales, donde adelantó que su siguiente presentación podría ser una de las últimas de su trayectoria profesional.

A sus 35 años y con un impresionante récord de 29 victorias y una derrota, el peleador daguestaní dejó claro que no piensa despedirse sin antes medirse ante los mejores exponentes de su división. Incluso, aprovechó para lanzar un desafío a dos posibles rivales: el brasileño Carlos Prates y el ecuatoriano Michael Morales.

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Islam Makhachev quiere enfrentar al ganador de Prates vs. Morales

A través de su cuenta de X, Makhachev fue contundente sobre sus intenciones y dejó en claro que no le preocupa quién sea considerado el rival más peligroso.

“Mi próxima pelea será una de las últimas de mi carrera. Dicen que Prates es demasiado peligroso para mí y que Morales es demasiado bueno para mí. Por eso quiero enfrentarme al mejor de ellos y demostrar al mundo, una vez más, quién es el mejor del mundo”, escribió el campeón.

El brasileño Carlos Prates y el ecuatoriano Michael Morales tienen previsto enfrentarse en enero de 2027 por el campeonato interino del peso welter. El primero cuenta con un récord de 24 victorias y siete derrotas, mientras que Morales presume una trayectoria invicta de 19 triunfos profesionales.

El ganador de ese enfrentamiento podría convertirse en el próximo gran desafío para Makhachev, quien buscaría regresar al octágono después del Ramadán. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su siguiente presentación, el verano de 2027 aparece como una posibilidad para su regreso.

Islam Makhachev e Ian Garry | AP

Khabib Nurmagomedov ya había anticipado el retiro de Makhachev

La posibilidad de que Islam Makhachev esté entrando en la recta final de su carrera no es completamente nueva. Khabib Nurmagomedov, su entrenador y una de las máximas leyendas de la UFC, ya había hablado sobre la etapa final de la trayectoria de su compañero, aunque ahora fue el propio campeón quien puso el tema sobre la mesa.

Bajo la dirección de Khabib, Makhachev se consolidó como uno de los peleadores más dominantes de su generación, gracias a su capacidad para controlar a sus oponentes tanto en el combate de pie como en la lucha de suelo.