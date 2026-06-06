Iztapalapa recibe réplica oficial de la Copa del Mundo: ¿en dónde puedes verla?

La alcaldía Iztapalapa se convirtió en uno de los puntos clave rumbo al Mundial FIFA 2026 tras recibir una réplica oficial de la Copa del Mundo, la cual será exhibida de manera permanente en el Museo Yancuic.

La entrega se realizó en coordinación entre la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la alcaldía Iztapalapa, dentro del programa “Mundial Social”, una estrategia que busca acercar el futbol y la cultura a las comunidades.

La pieza se encuentra exhibida en el Museo Yancuic en la alcaldía Iztapalapa. / Georgina Sánchez

¿Dónde está la réplica de la Copa del Mundo?

La réplica de la Copa del Mundo fue colocada en el Museo Yancuic con el objetivo de que pueda ser visitada por niñas, niños, jóvenes y familias.

Durante el evento, se destacó que esta iniciativa forma parte del llamado “Mundial Social”, estrategia que busca llevar actividades culturales, deportivas y recreativas a distintos sectores de la población en la Ciudad de México.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, señaló que la pieza exhibida es una réplica oficial del trofeo que recibe la selección campeona de la Copa Mundial desde 1971.

El director de la Conade, Rommel Pacheco junto con la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz. / Georgina Sánchez

Museo Yancuic, sede de la exhibición permanente

El trofeo permanecerá de forma permanente en el Museo Yancuic, ubicado en Iztapalapa, como parte de un esfuerzo por integrar la emoción del Mundial FIFA 2026 con espacios públicos culturales.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan fomentar el acceso al deporte y fortalecer la participación comunitaria en actividades relacionadas con la cultura y el futbol.