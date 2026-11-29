Un 'Mago' llamado Javier Aguirre: descubre cómo el 'Vasco' ha transformado al Valencia para sacarlo del descenso

Javier Aguirre observa el partido de su Valencia en contra de Real Madrid | valenciacf.com

El técnico mexicano tomó al Valencia en puestos de descenso y, con tres victorias y cuatro empates en LaLiga

​Javier Aguirre está obrando el milagro con el Valencia y lo mantiene fuera de la zona de descenso en LaLiga. El estratega mexicano asumió el cargo tras la jornada 7 del campeonato español y hoy tiene a los Naranjeros en la posición número 16, producto de 3 partidos ganados, 4 empatados y 7 perdidos en el torneo.

​El exentrenador de la Selección Nacional fue anunciado oficialmente el 23 de septiembre de 2026 (y presentado el 28 de septiembre), luego de que el club destituyera a Carlos Corberán por el mal arranque de temporada y tras un breve interinato de Óscar Sánchez.

​El 'Vasco' llegó rodeado de muchas dudas y con cláusulas que lo dejaban con un pie fuera de la institución en caso de no levantar al equipo, pero los resultados obtenidos hasta el momento han hecho olvidar esas condiciones.

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El cambio se siente

​Aguirre tomó al Valencia en el penúltimo lugar. Recibió al conjunto che con apenas 4 de 21 puntos posibles (1 victoria, 1 empate y 5 derrotas), con 4 goles a favor y 13 en contra.

​Con ese panorama, aterrizó en un vestidor golpeado anímicamente y con una enfermería saturada (entre seis y siete futbolistas lesionados al momento de su presentación), firmando por una temporada con el objetivo prioritario de asegurar la permanencia.

Javier Moreno, jugador de Valencia | AP

​Hasta ahora, Aguirre ha dirigido 8 partidos oficiales (7 de LaLiga y 1 de Copa del Rey), con un saldo total de 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En el torneo liguero ha cosechado 9 de 21 unidades posibles (42.8 % de efectividad), lo que permite al club ubicarse hoy en la 16.ª posición con 13 puntos —empatado con el Celta de Vigo, pero fuera de los puestos de descenso que ocupan Getafe, Elche y Málaga—.

​El ambiente en el vestidor ha mejorado notablemente y es muy probable que el mexicano continúe al frente del proyecto de cara a la siguiente temporada. Incluso se habla de que habría pedido el fichaje de Erick Lira, información que aún no ha sido corroborada.

​Aunque Aguirre todavía no ha salvado matemáticamente al Valencia, su proyección apunta a cumplir ese objetivo, lo que lo ratificaría como el 'Mago' que devolvió el oxígeno al equipo en LaLiga cuando muchos ya lo daban por desahuciado.