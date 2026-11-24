En sociedad con el productor Alejandro Gou, el futbolista apuesta por crear una liga que funcione como semillero de talentos y ayude a jóvenes peleadores a llegar a escenarios internacionales como la UFC

Las artes marciales mixtas tendrán una nueva plataforma en México. Fue presentada K1NG FIGHT LEAGUE, una empresa impulsada por Keylor Navas y el productor Alejandro Gou, quienes buscarán abrir oportunidades para nuevos talentos nacionales y ayudarlos a construir un camino hacia las principales organizaciones internacionales de este deporte.

El proyecto comenzará actividades en febrero de 2027 en el Foro Polanco, aunque todavía no cuenta con una fecha exacta para su primera función. La intención de sus impulsores es convertirse en un semillero de peleadores profesionales, brindándoles apoyo y exposición para que eventualmente puedan dar el salto a compañías como UFC.

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K1NG FIGHT LEAGUE apuesta por el talento, no por los influencers

Uno de los puntos que sus creadores destacaron durante la presentación fue el perfil de los participantes que buscarán integrar sus carteleras. La intención es trabajar con peleadores que realmente se dediquen a las artes marciales mixtas y que tengan una preparación profesional.

Aunque reconocieron el trabajo de quienes realizan contenido en redes sociales, dejaron claro que los combates entre influencers no forman parte del concepto de K1NG FIGHT LEAGUE. Su prioridad será respaldar a jóvenes deportistas y ofrecerles una oportunidad para desarrollar sus carreras.

Como muestra de esta filosofía, durante la presentación también dieron a conocer a César, un peleador que apenas comienza su camino en las MMA y que recibirá el respaldo de la organización para impulsar su crecimiento.

K1NG FIGHT LEAGUE apuesta por el talento | ESPECIAL

Peleas y espectáculos: la propuesta de K1NG FIGHT LEAGUE

Además de los enfrentamientos dentro de la jaula, la empresa buscará ofrecer una experiencia diferente para los asistentes, con espectáculos y presentaciones entre las peleas.

La idea surgió a partir de las experiencias familiares de uno de sus impulsores, cuyo hijo practica este deporte y ha participado en competencias en Tailandia. Durante esos viajes descubrieron eventos que combinaban los combates con espectáculos de entretenimiento, una fórmula que llamó especialmente la atención de su familia y que ahora quieren llevar a México.