¡Quieren las Semifinales! Este fue el poderoso mensaje de unión del América previo a enfrentar a Rayados

Kevin Álvarez compartió una historia en sus redes sociales para mostrar la confianza y unión del vestidor azulcrema antes del partido definitivo de Cuartos de Final

El América quiere seguir con vida en el Apertura 2026 y conseguir su boleto a las Semifinales. A unas horas de enfrentar a Rayados de Monterrey en la vuelta de los Cuartos de Final, Kevin Álvarez compartió un mensaje en sus redes sociales con el que dejó ver la unión que existe dentro del vestidor azulcrema.

El mensaje de Kevin Álvarez antes de enfrentar a Rayados | CAPTURA DE PANTALLA

A través de una historia de Instagram, el lateral americanista publicó una fotografía acompañada de la frase: "Todos listos y unidos para mañana", mostrando la concentración del equipo de cara a uno de los compromisos más importantes de su temporada.

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América busca sellar su pase a Semifinales ante Rayados

El mensaje del futbolista llega en un momento determinante para las Águilas, que tendrán la oportunidad de cerrar la eliminatoria en casa y ante su afición. Después del empate sin goles en el partido de Ida, disputado en el Estadio BBVA, el conjunto de Guillermo Almada tiene la ventaja deportiva por su mejor posición en la clasificación.

Por ello, al América le basta con conseguir otro empate para avanzar a la siguiente ronda, aunque una victoria también sería importante para recuperar confianza y dejar atrás los resultados irregulares que ha acumulado durante las últimas jornadas.

Del otro lado, Monterrey no tiene margen de error. El equipo regiomontano necesita conseguir una victoria en el Estadio Banorte para mantenerse en la pelea por el campeonato, pues cualquier empate en el marcador global favorecería a los azulcremas.

La cita será este sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. El encuentro podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN y ViX.