¡Atlas, víctima del VAR! Fue el más perjudicado y América terminó como el gran beneficiado

Los rojinegros registraron 12 decisiones en contra durante el Apertura 2026, mientras que las Águilas tuvieron 13 resoluciones favorables y el mejor balance del torneo

El VAR volvió a colocarse en el centro de la conversación durante el Apertura 2026, y las estadísticas dejaron un contraste entre dos de los equipos protagonistas de la Liga MX; debido a que Atlas fue uno de los más perjudicados por las decisiones del videoarbitraje, mientras que América terminó como el conjunto con el mayor saldo a favor.

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De acuerdo con los registros de las 17 jornadas de la fase regular, los rojinegros fueron el equipo con más intervenciones del VAR, al acumular 20 revisiones. De ellas, ocho terminaron con resoluciones favorables y 12 en contra, para un balance de -4.

Además, Atlas compartió con Pumas el primer lugar entre los equipos que más decisiones desfavorables recibieron, aunque los universitarios tuvieron tres resoluciones favorables menos.

Jugadores de Atlas en lamento en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Atlas, en el centro de las polémicas arbitrales

El balance rojinegro estuvo marcado por seis penales en contra y cinco expulsiones de sus futbolistas, además de otra resolución desfavorable. Estas cifras colocaron al conjunto tapatío entre los equipos con mayor incidencia de decisiones que condicionaron sus partidos.

La situación también estuvo acompañada de distintas polémicas durante el semestre. Una de las más recientes ocurrió después del encuentro ante Pachuca, cuando el árbitro asistente Jesús Aarón Gómez fue sancionado por realizar una seña de cuatro dedos hacia la afición rojinegra, en referencia al marcador del partido.

Juan Sánchez Purata, jugador del Atlas, en festejo ante Juárez | IMAGO7

América, el equipo más beneficiado

En el otro extremo aparece el América, debido a que las Águilas registraron 18 decisiones relacionadas con el VAR, de las cuales 13 fueron a su favor y solamente cinco en contra.

Entre las resoluciones favorables se contabilizaron cinco penales, una expulsión de un rival, dos goles anulados a sus adversarios y otras cinco decisiones.