América ya conoce al árbitro para la Vuelta ante Monterrey y su designación no pasa desapercibida

Acciones del Monterrey vs América, de los Cuartos de Final del Apertura 2026 | IMAGO7

Luis Enrique Santander será el encargado de impartir justicia en el Estadio Azteca

El América ya conoce al árbitro que impartirá justicia en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 ante los Rayados de Monterrey. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol designó a Luis Enrique Santander como el encargado de dirigir el compromiso en el Estadio Banorte.

El experimentado silbante tendrá bajo su responsabilidad una de las eliminatorias más cerradas de la Liguilla, luego de que las Águilas y el conjunto regiomontano empataron sin goles en el encuentro de Ida, disputado en el Estadio BBVA.

Luis Enrique Santander, en el Clásico Joven | IMAGO7

¿Qué necesita América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2026?

Gracias a su mejor posición en la tabla general durante la Fase Regular, América tiene la ventaja del criterio de desempate. Al conjunto de Coapa le bastará una victoria por cualquier marcador o un empate para conseguir su clasificación a las Semifinales de la Liga MX.

Por su parte, Monterrey está obligado a conseguir una victoria en el Coloso de Santa Úrsula para mantenerse con vida en el certamen. Cualquier igualdad en el marcador global significará la eliminación de los regiomontanos y el pase de las Águilas a la siguiente instancia.

Árbitro expulsado a Ricardo Chávez en los Cuartos de Final ante América | MEXSPORT

¿Quiénes serán los árbitros de la Vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX?

Además del nombramiento de Luis Enrique Santander para el América vs Monterrey, la Comisión de Árbitros confirmó que Jesús Rafael López Valle será el encargado de dirigir el encuentro entre Atlas y Toluca, serie en la que los Diablos Rojos cuentan con una ventaja de 2-0.

Daniel Quintero Huitrón impartirá justicia en el compromiso entre Chivas y Pachuca, eliminatoria que quedó marcada por la polémica expulsión de Oussama Idrissi en el partido de Ida. El Guadalajara necesita ganar para revertir el marcador adverso de 2-1 y avanzar a Semifinales.

Finalmente, Adonaí Escobedo fue designado para el enfrentamiento entre Cruz Azul y León, programado para el domingo 29 de noviembre en el Estadio Banorte. La Máquina llegará con una ventaja de cuatro anotaciones tras imponerse en el Estadio Nou Camp.