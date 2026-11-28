El guardameta azulcrema llamó la atención en redes sociales después de quedarse sin actividad en la Ida de los Cuartos de Final

En medio de la participación del América en la Liguilla del Apertura 2026, Luis Ángel Malagón llamó la atención de los aficionados tras compartir un enigmático mensaje en sus redes sociales, a unas horas del enfrentamiento decisivo contra los Rayados de Monterrey.

El guardameta de las Águilas publicó una historia en su cuenta de Instagram con una fotografía tomada desde el interior de un automóvil durante una tarde lluviosa, acompañada de una frase que generó distintas interpretaciones entre los seguidores del conjunto azulcrema.

"Al mal tiempo, buena cara", escribió Malagón en la publicación, que también estuvo acompañada de la canción 'Baraja de Oro', del cantante mexicano Chalino Sánchez. El portero no ofreció mayores detalles sobre el significado de su mensaje.

El mensaje de Luis Ángel Malagón | CAPTURA DE PANTALLA

Luis Ángel Malagón no jugó ante Monterrey en la Ida de Cuartos de Final

La publicación cobró relevancia debido a que Luis Ángel Malagón no tuvo actividad durante el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, en el que América y Monterrey empataron sin goles en el Estadio BBVA.

La ausencia del guardameta en el compromiso y la cercanía del encuentro de Vuelta provocaron que algunos aficionados interpretaran su publicación como una posible indirecta relacionada con su situación deportiva dentro del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

Luis Ángel Malagón llega al Nou Camp de León | Imago7

¿Qué necesita América para avanzar a las Semifinales?

Sin embargo, Malagón no hizo referencia directa al cuerpo técnico, a sus compañeros ni a alguna decisión relacionada con su participación en la Liguilla, por lo que se desconoce el motivo específico detrás de su mensaje.

América recibirá a los Rayados de Monterrey este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte, donde buscará conseguir su boleto a las Semifinales del Apertura 2026. El conjunto capitalino cuenta con la ventaja de haber terminado en una mejor posición en la tabla general.