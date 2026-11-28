El futbolista quedó impresionado por la afición del conjunto Azulcrema

Denis Bouanga, uno de los jugadores más brillantes de la MLS, ha revelado estar impresionado por lo que es el Club América. El jugador del LAFC destacó recientemente que le gusta prácticamente todo el entorno de los Azulcremas.

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"Creo que la mayoría de los jugadores quieren venir aquí. Y sí, vemos que el América tiene una gran afición. Me gustan sus aficionados, me gusta el equipo y me gusta todo el ambiente alrededor del América cuando jugamos contra ellos en casa por la copa", le mencionó a Diario AS en una entrevista.

Denis Bouanga, delantero de LAFC en un partido de Champions Cup | MEXSPORT

Bouanga destacó su asombro por lo que genera el equipo de Coapa: "Fue increíble. Había muchísimo amarillo y hay aficionados del América en todas partes. Eso es muy bonito. A mi hijo también le encanta el América porque hacen mucho ruido y tienen muy buenos jugadores."

"Es un gran equipo en México. Creo que el año pasado, o en los últimos dos años cuando jugamos contra el América...", catapultó el futbolista que en más de ocasión ha sonado para llegar al equipo mexicano.

Denis Bouanga y Heung Min Son festejando el gol ante Chivas | IMAGO7

¿Bouanga sigue al Club América?

El habilidoso atacante de Los Ángeles FC reveló que muchos aficionados americanistas le mandaron mensajes de aprecio: “Y después, sí. Muchísimos aficionados me mandaron mensajes mostrándome su aprecio o diciéndome: ‘eres un buen jugador, ven al América’."

"Eso me hace muy feliz porque el América es un gran equipo y sí, empecé a ver al América desde que estuvo Allan Saint-Maximin hasta ahora con Brian Rodríguez", catapultó Bouanga.

Finalmente, volvió a recalcar su cariño y que México siempre sería un buen detsino para jugar al futbol: “Tienen muy buenos jugadores allá. A veces veo al América, como ayer contra Monterrey.

Bouanga lanza el guiño al América

"Tengo mis tres años [de contrato], pero sí, estaría muy feliz de jugar en cualquier lugar, especialmente en México, en Europa, en cualquier sitio. Pero sí, me atrae el América. Sí, ¿por qué no?”, destacó.