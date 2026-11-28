Dónde ver América vs Monterrey: canales y horario del partido de la Vuelta de los Cuartos de Final de Liga MX

Las Águilas buscan retomar su buen futbol y regresar a una Semifinal del futbol mexicano

Los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX llegan a sus compromisos de Vuelta. Las Águilas del América reciben a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Banorte, duelo que esta programado para arrancar a las 21:00 (hora centro de México) y que podrá disfrutarse por las pantallas de TUDN y TV Azteca.

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¿Cuál es el panorama de la llave?

Luego del final de la temporada regular, una de las llaves más atractivos fue la de Monterrey vs América, desafortunadamente, una expulsión al minuto 10 de Rica Chávez terminó por condicionar al equipo de Rayados y al propio espectáculo. El duelo terminó en un 0-0, dejando a la afición que se hizo presente en el Estadio BBVA con el grito de gol ahogado.

Ante el empate entre Azulcremas y la Pandilla todo queda definido para el juego de vuelta, aunque con una ligera ventaja para el equipo de Coapa. En caso de cualquier empate o evidentemente un triunfo, el América se clasificará a las Semifinales, por su parte, Monterrey esta obligado a vencer de visitante para poder avanzar de ronda.

Acciones del Monterrey vs América, de los Cuartos de Final del Apertura 2026 | IMAGO7

¿Cómo llega América?

Como cada torneo América sale obligado a buscar el titulo, sin embargo, su cierre de torneo no fue el más ‘asombroso’. En sus últimos cinco partidos de temporada regular el equipo de Guillermo Almada solo pudo conseguir tres empates y dos derrotas, sumando más de cinco partidos sin conocer el triunfo.

La última vez que el Club América enfrentó un compromiso de liguilla fue en el Clausura 2026, cuando se midieron a los Pumas de la UNAM. En aquel Calcio Capitalino, los universitarios lograron eliminar a su odiado rival con un empate de 6-6 en el global, pero con la ventaja de la posición en la tabla.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en partido ante Atlas | MEXSPORT

¿Cómo llega Monterrey?

Al igual que su adversario, Rayados no es actualmente el equipo más enrachado o que mejor juega al futbol, pues quedando como sexto del torneo el equipo de Matías Almeyda sumo dos derrotas, un empate y dos triunfos en sus últimos cinco partidos.

La última participación de los Rayados de Monterrey en la fiesta grande del futbol mexicano fue en el Apertura 2025, donde curiosamente su rival también fue América. En aquella ocasión, el equipo de la Pandilla entró como quinto lugar y logró eliminar a los de Coapa con un global de 2-3.

FECHA: Sábado 28 de noviembre

HORA: 21:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Banorte, CDMX

TRANSMISIÓN: TUDN, TV Azteca