Eros García agredió a Francisco Valenzuela durante los Cuartos de Final del Apertura 2026

Los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Sub-21 vivieron un momento de tensión luego de que el portero de Toluca, Eros García, agrediera a Francisco Valenzuela, delantero de los Rayados de Monterrey, tras una celebración de gol del equipo visitante.

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¿Qué pasó entre Eros García y Francisco Valenzuela?

Durante los minutos finales del juego de Ida de los Cuartos de Final, disputado en El Barrial, el árbitro central, Antonio Villarreal, decidió marcar un penalti a favor del equipo visitante. La pena máxima fue ejecutada de manera perfecta por Luis Rojas, quien puso el 3-4 en el marcador.

El conflicto llegó instantes después, cuando Luis Rojas, mediocampista de Monterrey, recogió el balón para reanudar rápidamente el partido. Sin embargo, la acción no fue del agrado de Eros García, quien de inmediato intentó quitarle el esférico. Al fallar en su intento, el guardameta perdió la cabeza y le lanzó un puñetazo a su rival, acción que lo mandó al piso.

Eros García, portero de Toluca Sub-21 | IMAGO7

Ante la situación, Antonio Villarreal no dudó en mostrarle la tarjeta roja al arquero, quien intentó protestar la jugada, pero fue rechazado de inmediato por el silbante. La agresión provocó una serie de reclamos entre los futbolistas, en medio de un cierre de partido marcado por la tensión.

La acción de García terminó por convertirse en uno de los momentos más polémicos del encuentro, pues el golpe ocurrió frente a los jugadores de ambos equipos y después de una anotación que había encendido las emociones en el terreno de juego.

Además de dejar a Toluca con un hombre menos durante los últimos minutos, la expulsión del guardameta podría tener consecuencias de cara al partido de vuelta, dependiendo de la sanción que determine la Comisión Disciplinaria tras revisar lo ocurrido.

¿Cómo quedó el duelo entre Monterrey y Toluca?

Luego de 90 minutos llenos de intensidad y oportunidades en ambas porterías, el equipo de El Barrial terminó por caer 3-4 ante los Escarlatas, dejando un escenario complicado para la vuelta y comprometiendo sus posibilidades de avanzar a las Semifinales del Apertura 2026.

Con la ventaja en el marcador, Toluca buscará aprovechar el resultado obtenido en Monterrey para cerrar la eliminatoria en casa, mientras que los Rayados tendrán la obligación de buscar la remontada para mantenerse con vida en la competencia.