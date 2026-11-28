El técnico brasileño ve atractivos ambos proyectos, aunque su reciente llegada al futbol árabe podría ser un factor para pensar en su regreso a la Liga MX

André Jardine comienza a aparecer en el radar de Tigres y Toluca como una de las opciones para ocupar sus respectivos banquillos de cara al Clausura 2027. Sin embargo, aunque el estratega brasileño ve con buenos ojos ambos proyectos, su entorno considera que todavía podría ser temprano para pensar en un regreso al futbol mexicano, luego de iniciar su aventura en la Liga Árabe en agosto pasado.

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A lo largo de su trayectoria, Jardine ha mostrado cierta inclinación por dar continuidad a sus proyectos. Así ocurrió con la Selección Olímpica de Brasil, a la que dirigió en 2021, y posteriormente con Atlético de San Luis, su primera experiencia en la Liga MX, donde permaneció desde el Clausura 2021 hasta el Clausura 2023.

¿Cómo su paso exitoso en América?

Su etapa más exitosa en México llegó con América, club al que dirigió del Apertura 2023 al Clausura 2026 y con el que construyó una de las etapas más importantes de su carrera. Bajo su mando, el conjunto azulcrema conquistó tres títulos de Liga, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones de Campeones.

Emilio Azcárraga y André Jardine en celebración del tricampeonato de América | MEXSPORT

Aunque el interés de Tigres y Toluca por el brasileño existe, fuentes cercanas al entrenador señalaron que hasta ahora no se ha presentado un acercamiento formal ni una propuesta. De momento, el nombre de Jardine aparece entre las alternativas de ambos clubes, mientras su futuro y la posibilidad de volver a México permanecen abiertos.