Los Diablos llegan con una ventaja en los últimos encuentros de Antonio Mohamed a cargo del equipo

El partido entre Atlas y Toluca, correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026, se podrá disfrutar este sábado 28 de noviembre a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y LayvTime. El encuentro comenzará a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco, donde los Rojinegros buscarán una remontada ante unos Diablos Rojos que llegan con una ventaja de dos goles.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La eliminatoria llega con un panorama favorable para el conjunto escarlata, que se impuso 2-0 en el partido de Ida disputado en el Estadio Nemesio Diez. Un doblete de Helinho, quien marcó al minuto 15 y posteriormente al 54 desde el punto penal, le permitió a los dirigidos por Antonio Mohamed tomar una importante ventaja y acercarse a las Semifinales.

Por su parte, Atlas tendrá que apelar a su condición de local para intentar revertir la eliminatoria. Los dirigidos por Hernán Crespo necesitan ganar por dos goles de diferencia para igualar el marcador global y conseguir su clasificación gracias a su mejor posición en la tabla general, pues terminaron en el cuarto lugar con 28 puntos, uno más que Toluca.

Jesús Gallardo y Helinho tras gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7

Sin embargo, la misión no será sencilla para los Zorros, pues arrastran una racha de cuatro años sin conseguir una victoria frente a los Diablos Rojos. Su último triunfo ante los mexiquenses ocurrió en el Clausura 2022, mientras que durante la fase regular del Apertura 2026 sufrieron una contundente derrota de 5-2 en la Jornada 8.

En el otro extremo, Toluca buscará administrar su ventaja y evitar cualquier sorpresa en territorio rojinegro. El equipo de Antonio Mohamed tiene diferentes escenarios a su favor, pues avanzará con una victoria, un empate o incluso una derrota por un solo gol de diferencia. Además, los escarlatas intentarán prolongar el camino del 'Turco' al frente de la institución, luego de que anunciara su salida al finalizar su participación en el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental.

Jugadores de Toluca en celebración ante Atlas en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

¿Dónde ver el duelo de Vuelta?