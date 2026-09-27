La tensión aumenta en La Granja VIP, pues este domingo 27 de septiembre se conocerá al tercer participante que abandonará la competencia. La placa definitiva quedó integrada por Manelyk González, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Kenny Avilés, Julio Camejo y Carlos Trejo.
Aunque la decisión final corresponde al público mediante la votación oficial, algunas encuestas difundidas en redes sociales ya muestran quiénes tendrían menor respaldo antes de la gala.
¿Quiénes son los nominados de esta semana?
Los cinco participantes que llegan a la tercera gala en riesgo de eliminación son:
Manelyk González
Daniela Alexis “La Bebeshita”
Kenny Avilés
Julio Camejo
Carlos Trejo
¿Quién podría convertirse en el tercer eliminado de La Granja VIP?
Entre los nombres que aparecen con menor apoyo en los sondeos previos se encuentran Kenny Avilés y Julio Camejo.
Una medición difundida por Vaya Vaya, colocó a Kenny Avilés con 13% de apoyo y a Julio Camejo con 15%, una diferencia mínima entre ambos. En ese mismo conteo, Manelyk registró 31%, Carlos Trejo 20% y La Bebeshita 21%.
Sin embargo, estos porcentajes no representan el resultado oficial de la competencia. Se trata de encuestas realizadas fuera del sistema de votación de TV Azteca, por lo que el resultado puede cambiar antes y durante la gala.
¿A qué hora es la tercera gala de eliminación?
La tercera gala de eliminación de La Granja VIP se realizará este domingo 27 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También puede seguirse mediante las plataformas digitales de TV Azteca.