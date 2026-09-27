La Granja VIP: ¿quién sería el tercer eliminado este domingo? Esto dicen las encuestas

Alguno de ellos abandonará el reality. / La Granja VIP

Kenny Avilés y Julio Camejo aparecen entre los participantes con menor respaldo en algunos sondeos previos a la tercera gala de eliminación

La tensión aumenta en La Granja VIP, pues este domingo 27 de septiembre se conocerá al tercer participante que abandonará la competencia. La placa definitiva quedó integrada por Manelyk González, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Kenny Avilés, Julio Camejo y Carlos Trejo.

Aunque la decisión final corresponde al público mediante la votación oficial, algunas encuestas difundidas en redes sociales ya muestran quiénes tendrían menor respaldo antes de la gala.

Cinco participantes buscan mantenerse en ‘La Granja VIP’ durante la tercera gala de eliminación. / La Granja VIP

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Los cinco participantes que llegan a la tercera gala en riesgo de eliminación son: Manelyk González

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Kenny Avilés

Julio Camejo

Carlos Trejo

¿Quién podría convertirse en el tercer eliminado de La Granja VIP?

Entre los nombres que aparecen con menor apoyo en los sondeos previos se encuentran Kenny Avilés y Julio Camejo.

Una medición difundida por Vaya Vaya, colocó a Kenny Avilés con 13% de apoyo y a Julio Camejo con 15%, una diferencia mínima entre ambos. En ese mismo conteo, Manelyk registró 31%, Carlos Trejo 20% y La Bebeshita 21%.

Sin embargo, estos porcentajes no representan el resultado oficial de la competencia. Se trata de encuestas realizadas fuera del sistema de votación de TV Azteca, por lo que el resultado puede cambiar antes y durante la gala.

Encuesta Vaya Vaya

¿A qué hora es la tercera gala de eliminación?