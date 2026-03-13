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La Mole 2026: invitados, precios y todo sobre la convención geek más grande de México

El evento será de tres días comenzando este viernes 13 de marzo / FB: @lamole.et
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:22 - 13 marzo 2026
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Tom Welling, John Boyega y Frankie Muniz encabezan la lista de estrellas que llegarán al WTC para el evento de cultura pop

La cultura geek volverá a tomar la Ciudad de México en 2026. La Mole Convention, uno de los eventos más importantes de cómics, cine, series, doblaje y coleccionismo en el país, ya reveló parte de sus sorpresas para la próxima edición, incluyendo invitados internacionales, precios de boletos y detalles para disfrutar la experiencia.

La convención, que cada año reúne a miles de fanáticos en el World Trade Center (WTC), continúa evolucionando para ofrecer nuevas experiencias, zonas interactivas y encuentros con estrellas de la cultura pop.

Como cada año, miles de fanáticos se reunirán en el World Trade Center (WTC) / FB: @lamole.et

Experiencias y coleccionables en La Mole

Además de las firmas y convivencias con celebridades, La Mole también se ha convertido en un punto clave para los amantes del coleccionismo, ya que diversas marcas presentan productos exclusivos y experiencias para los asistentes.

Una de las compañías que participará es Bandai Namco, que prepara una zona especial dedicada a algunas de sus franquicias más populares.

La edición 2026 contará con figuras reconocidas de series, cine, cómics y doblaje / FB: @lamole.et

Invitados especiales y precios de convivencias

La edición 2026 contará con figuras reconocidas de series, cine, cómics y doblaje. Estos son algunos de los invitados confirmados y el costo aproximado de sus convivencias:

  • John Boyega: Desde $1,600

  • Tom Welling: Desde $1,200

  • Michael Rosenbaum: Desde $1,200

  • Kristin Kreuk: Desde $1,200

  • Frankie Muniz: Desde $1,200

  • Bin Furuya: Desde $900

  • Scott Snyder: Desde $450

  • John Romita Jr.: Desde $400

  • Latin Lover: Desde $400

  • Paty Azan: Desde $200

  • Gizet Blanco: Desde $200

  • Luis Carreño: Desde $200

Precio de boletos para La Mole 2026

Los asistentes podrán adquirir entradas por día o un pase para los tres días del evento.

Los asistentes podrán adquirir entradas por día o un pase para los tres días del evento / FB: @lamole.et

Pase por tres días

  • 3-Day Pass: $1,500 pesos por persona (más cargos por servicio)

  • Incluye acceso del 13 al 15 de marzo de 2026

Boletos por día

  • Viernes 13 de marzo: $700 pesos

  • Sábado 14 de marzo: $700 pesos

  • Domingo 15 de marzo: $700 pesos

Entrada infantil

  • $150 pesos para menores de 12 años (acompañados de un adulto con boleto pagado).

Horarios y cómo llegar

La Mole 2026 se realizará en el World Trade Center de la Ciudad de México y el acceso más sencillo es utilizando el Metrobús Línea 1, bajando en la estación Poliforum.

Horarios del evento

  • Viernes 13 de marzo: 11:00 a 21:00 horas

  • Sábado 14 de marzo: 10:00 a 21:00 horas

  • Domingo 15 de marzo: 10:00 a 20:00 horas

El acceso más sencillo es utilizando el Metrobús Línea 1, bajando en la estación Poliforum / FB: @lamole.et

Con invitados internacionales, actividades interactivas y decenas de expositores, La Mole 2026 promete ser uno de los eventos más esperados para los fans de la cultura pop en México.

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