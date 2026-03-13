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La Mole 2026: invitados, precios y todo sobre la convención geek más grande de México
La cultura geek volverá a tomar la Ciudad de México en 2026. La Mole Convention, uno de los eventos más importantes de cómics, cine, series, doblaje y coleccionismo en el país, ya reveló parte de sus sorpresas para la próxima edición, incluyendo invitados internacionales, precios de boletos y detalles para disfrutar la experiencia.
La convención, que cada año reúne a miles de fanáticos en el World Trade Center (WTC), continúa evolucionando para ofrecer nuevas experiencias, zonas interactivas y encuentros con estrellas de la cultura pop.
Experiencias y coleccionables en La Mole
Además de las firmas y convivencias con celebridades, La Mole también se ha convertido en un punto clave para los amantes del coleccionismo, ya que diversas marcas presentan productos exclusivos y experiencias para los asistentes.
Una de las compañías que participará es Bandai Namco, que prepara una zona especial dedicada a algunas de sus franquicias más populares.
Invitados especiales y precios de convivencias
La edición 2026 contará con figuras reconocidas de series, cine, cómics y doblaje. Estos son algunos de los invitados confirmados y el costo aproximado de sus convivencias:
John Boyega: Desde $1,600
Tom Welling: Desde $1,200
Michael Rosenbaum: Desde $1,200
Kristin Kreuk: Desde $1,200
Frankie Muniz: Desde $1,200
Bin Furuya: Desde $900
Scott Snyder: Desde $450
John Romita Jr.: Desde $400
Latin Lover: Desde $400
Paty Azan: Desde $200
Gizet Blanco: Desde $200
Luis Carreño: Desde $200
Precio de boletos para La Mole 2026
Los asistentes podrán adquirir entradas por día o un pase para los tres días del evento.
Pase por tres días
3-Day Pass: $1,500 pesos por persona (más cargos por servicio)
Incluye acceso del 13 al 15 de marzo de 2026
Boletos por día
Viernes 13 de marzo: $700 pesos
Sábado 14 de marzo: $700 pesos
Domingo 15 de marzo: $700 pesos
Entrada infantil
$150 pesos para menores de 12 años (acompañados de un adulto con boleto pagado).
Horarios y cómo llegar
La Mole 2026 se realizará en el World Trade Center de la Ciudad de México y el acceso más sencillo es utilizando el Metrobús Línea 1, bajando en la estación Poliforum.
Horarios del evento
Viernes 13 de marzo: 11:00 a 21:00 horas
Sábado 14 de marzo: 10:00 a 21:00 horas
Domingo 15 de marzo: 10:00 a 20:00 horas
Con invitados internacionales, actividades interactivas y decenas de expositores, La Mole 2026 promete ser uno de los eventos más esperados para los fans de la cultura pop en México.