Lane Johnson anuncia su retiro de la NFL para priorizar su salud mental

Lane Johnson deja a Eagles y se retira de la NFL | AP

La salud mental, su familia y un cambio en sus prioridades personales llevaron al jugador de 36 años a tomar la decisión

Lane Johnson puso punto final con los Philadelphia Eagles, ya que tackle derecho anunció este martes su retiro de la NFL después de 14 temporadas, con la salud mental y su familia como principales razones.

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La decisión tomó por sorpresa a la liga, especialmente porque Johnson había señalado meses antes que 2026 probablemente sería su última campaña, pero todavía contemplaba disputar una temporada más antes de despedirse definitivamente.

¿Qué razones dio Lane Johnson para su retiro?

El jugador de 36 años explicó que después de reflexionar sobre su futuro entendió que sus prioridades habían cambiado. Johnson reconoció que quería seguir jugando, pero consideró que necesitaba enfocar su atención en su salud mental y pasar más tiempo con su familia.

Johnson se perdió el partido de la Semana 4 contra Los Angeles Rams por motivos personales y anteriormente había señalado que la salud de sus padres y el crecimiento de sus hijos comenzaban a cambiar su perspectiva como jugar.

Lane Johnson en un encuentro entre Eagles ante Chiefs | AP

El retiro pone fin a una carrera de 14 temporadas que comenzó en 2013, cuando Philadelphia lo seleccionó en la cuarta selección global del Draft. Desde entonces, se convirtió en uno de los pilares de la línea ofensiva.

Dos Super Bowls y una carrera histórica con Philadelphia

Johnson se despide como dos veces campeón del Super Bowl, seis veces seleccionado al Pro Bowl y dos veces integrante del primer equipo All-Pro. Además, fue titular en 171 partidos.

Lane Johnson fue uno de los linieros ofensivos más seguros de la liga | AP

Su impacto también trascendió el terreno de juego, pues el liniero ha utilizado sus propias experiencias para promover la importancia de la salud mental. Jeffrey Lurie, propietario de los Eagles, destacó precisamente esa labor y consideró que Johnson tiene argumentos para llegar algún día al Salón de la Fama.