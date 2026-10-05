Polémica en la NFL: árbitro es acusado de insultar a Trey McBride y la NFLPA exige medidas

Las cámaras captaron el tenso intercambio entre el jugador de Cardinals y el oficial Jeff Seeman, quien presuntamente lanzó insultos

La derrota de los Arizona Cardinals 36-24 ante los New York Giants quedó marcada por una polémica que trascendió el resultado. Durante la transmisión del encuentro, las cámaras captaron un tenso intercambio entre Trey McBride y el oficial Jeff Seeman, quien presuntamente insultó en dos ocasiones al ala cerrada.

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Aunque el audio de la transmisión no permitió distinguir claramente las palabras del oficial, las imágenes del intercambio comenzaron a circular en redes sociales debido a que Seeman aparentemente le dijo "fuck you" dos veces a McBride. El jugador se percató de que una cámara estaba grabando el momento, sonrió y señaló directamente hacia ella.

¿Por qué discutieron Trey McBride y Jeff Seeman?

El incidente se produjo durante el último cuarto, cuando restaban 4:53 minutos y los Giants ganaban 27-24. En tercera oportunidad, Jacoby Brissett buscó a McBride con un pase que terminó incompleto después de una cobertura de Dru Phillips que el jugador de Arizona consideró como una posible interferencia defensiva.

Los árbitros decidieron no marcar castigo y McBride se acercó a Seeman para reclamar la decisión. Fue durante ese intercambio cuando las cámaras captaron la presunta respuesta del oficial, integrante del equipo arbitral encabezado por Shawn Smith. Arizona posteriormente tuvo que despejar y Nueva York terminó ampliando la diferencia hasta sellar el 36-24.

McBride terminó el encuentro con siete recepciones para 31 yardas en 12 pases dirigidos hacia su zona, en su actuación más discreta de la temporada. La derrota en el MetLife Stadium también dejó a los Cardinals con marca de 1-3, mientras que los Giants mejoraron su registro a 3-1.

Trey McBride, ala cerrada de los Arizona Cardinals, en partido ante New York Giants | AP

NFLPA pide el mismo criterio para jugadores y oficiales

La polémica llegó hasta la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA). JC Tretter, director ejecutivo del sindicato, cuestionó la presunta conducta de Seeman y pidió que la liga utilice con sus oficiales el mismo criterio disciplinario que aplica cuando los jugadores protagonizan este tipo de incidentes.

"Este tipo de comportamiento de un oficial hacia un jugador es inaceptable. Los jugadores son castigados de manera constante cuando los roles se invierten. Esperamos que la NFL aplique el mismo criterio disciplinario con los oficiales", declaró Tretter sobre lo sucedido.