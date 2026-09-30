Benjamin Satterley falleció el pasado domingo 26 de septiembre a los 40 años de edad a tan solo un día de que haya disputado su último combate en contra de Andrade, el actual campeón nacional de AEW. Este fallecimiento ha traído el recuerdo inmediato de todos los desafortunados casos, lo cuales desafortunadamente no han sido pocos.
Nombres como el bastante conocido Eddie Guerrero, algunos no tan recordados como Shad Gaspard o uno de los más queridos que no ha cumplido ni un lustro de haber partido como Bray Wyatt forman parte de esta amplia lista de luchadores que se han ido a participar de la llamada "arena celestial".
Los luchadores que han partido inesperadamente
El más reciente de estos casos es Bray Wyatt, conocido también como Windham Rotunda, quien de manera inesperada un 24 de agosto de 2023 fue anunciado como fallecido de parte de Triple H a través de sus redes sociales, causando un shock rotundo en los fans y, por supuesto, en sus compañeros dentro del vestidor.
Para hablar de la Familia Wyatt también tenemos que remontarnos al 2020, pues el 26 de diciembre de dicho año, Jonathan Huber, mejor conocido como Luke Harper en WWE o Brodie Lee en AEW, perdió la vida a sus 41 años, provocando justamente una fuerte depresión en su amigo Bray, quien moriría tan solo unos años más tarde.
En el mismo 2020, pero tan solo unos meses antes, específicamente en el mes de mayo, un acto heroico por parte de Shad Gaspard tuvo lugar, pues ingresó al mar para salvar a su hijo de una ola peligrosa; sin embargo, tras varias horas perdido, cuando el exmiembro de Cryme Time fue encontrado, ya se encontraba sin vida, pero es bastante recordado por haber salvado la vida de su hijo.
Yendo de nuevo al 2023, Jay, un miembro de los hermanos Briscoe, falleció de manera trágica en un accidente automovilístico a la edad de 38 años apenas el 17 de enero del año antes mencionado. Todos estos casos y algunos más, desafortunadamente se han visto complementados por el deceso de Pac apenas el pasado 26 de septiembre del 2026.
Diferente época, desafortunada misma historia
Para muchos, estas muertes de personajes importantes de la lucha libre no son una novedad, pues en hace varios años, algunos otros luchadores perdieron la vida también de manera muy inesperada, como fue con el caso del Hijo del Perro Aguayo, quien durante una lucha ante Rey Mysterio, comenzó a sentirse mal para que posteriormente viniera uno de los anuncios más complicados de digerir en la lucha libre mexicana.
Eddie Guerrero murió el 13 de noviembre de 2005 cdebido a un ataque cardiaco agudo y fulminante que impactó de manera impresionante a toda una generación, tanto que incluso hoy en día se sigue recordando dicha situación, pero, a su vez trajo consigo uno de los momentos más delicados de toda esta lista.
Aunque hay muchos casos más de fallecimientos prematuros, hay que hablar del polémico Chris Benoit, quien también, al igual que Pac perdió la vida a los 40 años; sin embargo, con el también conocido como Neville, no se conocen rasgos de voilencia alrededor de su partida, caso contrario de lo sucedido con Benoit, pues es bastante conocido su caso en el que primero acabo con la vida de su familia y, posteriormente con la suya.