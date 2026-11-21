Durante mis años como luchadora profesional he participado en distintos formatos de competencia

Cuando el público observa una lucha de parejas, suele concentrarse en los movimientos espectaculares, los relevos y la manera en que las luchadoras intentamos superar a nuestras rivales. Sin embargo, detrás de cada encuentro existe una exigencia que muchas veces pasa desapercibida: comprender que nuestras decisiones dentro del ring también influyen en el desempeño y la seguridad de quienes nos acompañan.

Durante mis años como luchadora profesional he participado en distintos formatos de competencia. Cada uno exige una preparación particular, pero las luchas de parejas tienen características que las hacen especialmente interesantes. No basta con dominar nuestras propias maniobras. También debemos reconocer los espacios, administrar los tiempos y comprender cómo nuestras acciones pueden facilitar el trabajo de la compañera.

Uno de los elementos más importantes es el relevo. Para quienes observan desde las gradas, puede parecer un movimiento sencillo: una luchadora sale y otra entra. En realidad, representa una decisión que puede modificar completamente el desarrollo del combate.

Un relevo oportuno permite recuperar energía, interrumpir el dominio de las rivales o aprovechar una oportunidad ofensiva. Por el contrario, permanecer demasiado tiempo dentro del ring puede comprometer nuestra capacidad de respuesta. Saber cuándo intervenir y cuándo ceder el espacio es parte de la inteligencia deportiva que requiere esta modalidad.

La ubicación también desempeña un papel fundamental. En una lucha individual, gran parte de nuestra atención está concentrada en una sola oponente. Cuando competimos en parejas, necesitamos observar simultáneamente lo que sucede dentro del ring, la posición de nuestra compañera y los movimientos de las rivales que esperan su oportunidad para intervenir.

Esta exigencia aumenta en los encuentros donde participan tres parejas. Hay más posibilidades de relevos, interrupciones y cambios de ritmo. Una maniobra puede desarrollarse correctamente desde el punto de vista individual, pero también debemos considerar cómo afectará la posición de las demás participantes y qué oportunidades abrirá para continuar el combate.

Otro aspecto esencial es la responsabilidad compartida. En nuestra profesión, ejecutar una maniobra no consiste únicamente en conseguir que resulte espectacular. También implica conocer sus riesgos, controlar nuestros movimientos y proteger la integridad física de las personas involucradas.

Esta responsabilidad adquiere especial importancia cuando existen secuencias que requieren la participación coordinada de varias luchadoras. La precisión en los tiempos, la colocación del cuerpo y la atención a lo que sucede alrededor son tan importantes como la fuerza o la velocidad.

En mis recientes participaciones en CMLL tuve la oportunidad de competir en encuentros de parejas y compartir el ring con profesionales de distintas trayectorias. Son experiencias queme permiten seguir observando las particularidades de esta modalidad y apreciar los recursos técnicos que cada luchadora aporta a una competencia.

Las luchas de parejas nos recuerdan que tanto en el wrestling como en la lucha libre no se construye únicamente a partir de movimientos individuales. También existe un trabajo técnico que conecta cada intervención y permite desarrollar un encuentro con ritmo, precisión y seguridad.