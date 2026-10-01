Lo que hay que saber previo al GP de Bahréin que se corre en Sepang, Malasia

Lo que hay que saber previo al GP de Bahréin que se corre en Sepang, Malasia I AP

Hecho inusitado tras la suspensión del GP de Bahrein debido al conflicto en Medio Oriente, la sede de la carrera no solo cambió de fecha, sino de país.

El GP de Bahréin del 12 de abril se canceló por la guerra en Irán. Un acuerdo entre F1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia lo reinstalaron en la pista de Sepang con el nombre del Gran Premio de Bahréin. Los organizadores originales conservan los derechos de boletos y los ingresos para celebrar la 22.ª edición de esta carrera y el regreso de F1 a Sepang tras nueve años (2017).

Así va el campeonato de pilotos tras el GP de Azerbaiyán en Bakú

No importa cómo se lea, la emoción de un nuevo rostro como dominador, recae en los hombros de un joven italiano que apenas tiene 20 años, pero la batalla en la parrilla por el dinero que se otorga por los puntos obtenidos a los equipos también es digno de tomarse en cuenta para la persecución del resultado personal de cada competidor, así que los siguientes datos son reveladores:

● Antonelli lidera con 66 puntos sobre Russell, que llega con 236 y tres victorias en el año.

● Mercedes suma 11 triunfos en 15 fechas y aventaja a Ferrari por 160 puntos en constructores.

● Bakú: Russell ganó por menos de dos décimas a Verstappen; Hadjar fue tercero. Antonelli remontó del 16.º al 5.º. Norris abandonó y Piastri quedó fuera de puntos.

Historial de victorias en Sepang (19 Grandes Premios entre 1999 y 2017)

Hablemos de participaciones exitosas en la historia de Sepang como el GP de Malasia. Puede ser que se llame diferente en este 2026, pero al final, es la pista y sus condiciones las que cuentan para estos datos.

Piloto Victorias Años Sebastian Vettel 4 2010, 2011, 2013, 2015 Michael Schumacher 3 2000, 2001, 2004 Fernando Alonso 3 2005, 2007, 2012 Kimi Räikkönen 2 2003, 2008 Irvine, R. Schumacher, Fisichella, Button, Hamilton, Ricciardo, Verstappen 1 c/u 1999, 2002, 2006, 2009, 2014, 2016, 2017

Victorias de Equipos: Ferrari 7, Red Bull 5, McLaren 2, Renault 2, Williams 1, Brawn 1, Mercedes 1.

De la parrilla actual, estos son los pilotos que han logrado llevarse la bandera de cuadros en carrera: Fernando Alonso (3 victorias), Lewis Hamilton (1 victoria y 5 poles) y Max Verstappen (ganador de 2017).

Qué pilotos de F1 que si han corrido en Sepang

● Fernando Alonso: 16 veces (en 2001 y de 2023 a 2017), ganó en 2005, 2007 y 2012; pole en 2003 y 2005; y podio también en 2003 y 2006

● Lewis Hamilton: 11 veces (de 2007 a 2017), ganó en 2014; pole en 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017; y podio también en 2007, 2012, 2013, 2015 y 2017

● Nico Hulkenberg: 7 veces (en 2010, y de 2012 a 2017), mejor resultado 5º puesto

● Sergio Pérez: 6 veces (de 2011 a 2017), su primer podio fue allí (2º en 2012)

● Carlos Sainz: 3 veces (de 2015 a 2017), fue 8º en 2015

● Max Verstappen: 3 veces (de 2015 a 2017), ganó en 2017 y fue 2º en 2016

● Esteban Ocon: 2 veces (2016 y 2017), fue 10º en 2017

● Valtteri Bottas: 1 vez (2017), fue 5º con Mercedes

● Lance Stroll: 1 vez (2017), fue 8º con Williams

● Pierre Gasly: 1 vez (2017), fue 14º con Toro Rosso

Son 12 pilotos de la actual F1 que no han corrido nunca en Sepang

● George Russell

● Andrea Kimi Antonelli

● Lando Norris

● Oscar Piastri

● Isack Hadjar

● Charles Leclerc

● Alex Albon

● Gabriel Bortoleto

● Oliver Bearman

● Franco Colapinto

● Liam Lawson

● Arvid Lindblad

Aspectos técnicos

● Los autos y las llantas de 2026 nunca han rodado en Sepang. Ningún equipo tiene datos recientes.

● Pirelli lleva C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando), con datos de su última visita. Busca acercar las estrategias de una y dos paradas.

● El calor y la humedad pueden afectar a las unidades de potencia. Con el enfriamiento bloqueado tras la calificación, un error del sábado se paga el domingo.

Remodelación y gasto

Reasfaltado: los medios malayos no reportan uno. El director de Sepang, Azhan Shafriman, dijo que la inspección de F1 halló el circuito en excelente estado y sin necesidad de repavimentar. La última repavimentación completa reportada fue la de 2016.

● El circuito cerró el 7 de septiembre para remodelar pista, gradas y sanitarios. El 11 de septiembre el ministro de Deportes reportó 80 % de avance. Mejoras menores: zonas de escape, paneles LED y ajustes técnicos.

● Costo (cifras que no coinciden): Sepang estima unos 40 millones de ringgit (≈10 millones de dólares), compartidos con Bahréin. Bahréin ya cubría la cuota de sede, de entre 70 y 80 millones de dólares. El primer ministro Anwar habló de unos 16 millones de ringgit y de cuota de registro condonada.

● Aparte, el gobierno federal gastó 16 millones de ringgit en carreteras de la zona y Selangor aportó 1.5 millones.

● Se esperan más de 110,000 espectadores y hasta 300,000 visitantes extranjeros.

Clima: la guerra de los pronósticos que no coinciden

Día Rango reportado Viernes 60–81 % de probabilidad de lluvia en la práctica 1; hasta 20 % en la 2 según diversas fuentes Sábado 69 % de lluvia y 41 % de tormentas, aunque hay otra fuente que baja la probabilidad al 10 % Domingo 30 % de probabilidad de chubascos al momento de la salida; 75 % por la tarde y ≈3.6 mm; Hay fuentes que dicen que la probabilidad es del 90 %

Temperaturas máximas de unos 33 °C, calor extremo y calidad del aire entre moderada y mala. Lo más probable es lluvia en alguna sesión.

Si afectará la calificación o la carrera sigue incierto. Base histórica: 8 de los 19 GP de Malasia tuvieron calificación o carrera mojada. Conviene revisar de nuevo el jueves y el viernes.

Horarios en Ciudad de México con su transmisión por SKY Sports

Sesión CDMX Sepang Práctica 1 jueves 22:30 - SKY:22:15 viernes 12:30 Práctica 2 viernes 02:00 - SKY:01:45 viernes 16:00 Práctica 3 viernes 22:30 - SKY: 22:15 sábado 12:30 Calificación sábado 02:00 - SKY 01:45 sábado 16:00 Carrera (56 vueltas) domingo 01:00 - SKY 00:30 domingo 15:00

Datos curiosos

1. Es la edición más novedosa de 2026: el GP de Bahréin se corre a más de 3,700 millas de su casa.

2. Los autos de 2026 nunca han rodado en Sepang. 12 de los 22 pilotos jamás corrieron aquí.

3. Más de 560 comisarios de Bahréin trabajarán junto a los malasios, en un operativo de unas 5,000 personas.

4. Hermann Tilke diseñó tanto Sepang como el circuito de Bahréin.

5. En la primera carrera, en 1999, Michael Schumacher volvió de una lesión para ayudar a Irvine en la pelea por el título. Irvine ganó y hubo confusión por descalificaciones y resultados reinstalados.

6. El GP de Malasia de 2009 es una de las cinco carreras de la historia con medios puntos por lluvia. No llegó al 75 % de la distancia.

7. Alex Yoong es el único malasio que ha largado en su GP de casa, en 2002.

8. Hamilton fue pole cinco veces en Sepang y solo ganó una de esas carreras, la de 2014.

9. Schumacher logró cinco poles aquí (1999 a 2002 y 2004).

10. Alonso ganó tres veces en Bahréin (2005, 2006 y 2010) y tres en Sepang.

11. Su victoria (Fernando Alonso) en Bahréin 2010 fue en su debut con Ferrari.

12. En 2016 se elevó un metro la curva 15, la horquilla final.

13. Verstappen ganó en 2017 con apenas 20 años, en la última edición del GP de Malasia.

14. El récord de vuelta es de Vettel: 1:34.080, con el Ferrari SF70H en 2017. Con los autos de 2026 debería caer.

15. Sepang tiene 15 curvas, se corre en sentido horario y la carrera sale a las 15:00 hora local.

16. La carrera de 2001 fue famosa por una lluvia torrencial. En 2013 estalló la polémica orden de equipo de Red Bull entre Vettel y Webber.

17. Se esperan más de 110,000 aficionados y hasta 300,000 visitantes extranjeros.