Los Juegos del Hambre: este es el orden para ver todas las películas de la saga

La nueva película de la saga está por llegar a los cines y aquí te decimos cómo ver las seis entregas para entender la historia de Panem

La saga de Los Juegos del Hambre está por sumar una nueva película con Amanecer en la cosecha, una precuela centrada en la juventud de Haymitch Abernathy. Si quieres conocer todos los detalles de la historia antes de verla, existen dos formas de recorrer la franquicia: en el orden en que se estrenaron las películas o siguiendo la cronología de los acontecimientos.

Basada en los libros de Suzanne Collins, la historia presenta a Panem, una sociedad dividida en 12 distritos que vive bajo el control del Capitolio. Cada año, jóvenes representantes de los distritos son obligados a participar en una competencia televisada en la que deben luchar por sobrevivir.

Con la llegada de una nueva entrega, esta es la guía para ver las seis películas y conocer cómo se desarrolla la historia.

¿Cuál es el orden cronológico de las películas de Los Juegos del Hambre?

Si quieres seguir los acontecimientos desde el pasado de Panem hasta la rebelión encabezada por Katniss Everdeen, debes comenzar con las precuelas y continuar con las cuatro películas de la historia original.

La historia de Panem comenzó en el cine en 2012. / Especial

1. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023)

Esta película se desarrolla 64 años antes de la historia de Katniss Everdeen y tiene como protagonista a un joven Coriolanus Snow, mucho antes de convertirse en presidente de Panem.

La trama sigue su participación como mentor de Lucy Gray Baird, tributo del Distrito 12 durante los décimos Juegos del Hambre. A través de esta historia se conoce cómo funcionaba la competencia en sus primeras décadas y cómo Snow comenzó a construir su camino hacia el poder.

2. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (2026)

La nueva entrega se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y presenta el segundo Vasallaje de los Veinticinco, correspondiente a los 50 Juegos del Hambre.

La historia sigue a Haymitch Abernathy cuando todavía es un adolescente del Distrito 12 y debe competir en una edición especial de los juegos, en la que participa el doble de tributos.

Esta precuela permitirá conocer los acontecimientos que marcaron la vida de Haymitch antes de convertirse en el mentor de Katniss y Peeta.

3. Los Juegos del Hambre (2012)

La historia llega a Katniss Everdeen, una joven del Distrito 12 que se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana Prim en los 74 Juegos del Hambre.

Junto con Peeta Mellark, deberá enfrentarse a otros participantes en una arena donde solo puede existir un vencedor. Sin embargo, sus decisiones comienzan a desafiar el control del Capitolio y despiertan un movimiento de resistencia.

4. Los Juegos del Hambre: En llamas (2013)

Después de sobrevivir a los juegos, Katniss y Peeta deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. El presidente Snow considera que la joven representa una amenaza para su gobierno.

Por ello, ambos son obligados a regresar a la arena durante el Vasallaje de los Veinticinco, una edición especial que reúne a antiguos vencedores de los distritos.

La saga está basada en los libros de Suzanne Collins. / Especial

5. Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014)

Katniss llega al Distrito 13, donde descubre que existe una rebelión organizada contra el Capitolio. Ahí se convierte en el símbolo de la resistencia, conocido como el Sinsajo.

Mientras participa en una estrategia para impulsar el levantamiento, Peeta permanece bajo el control del gobierno de Snow.

6. Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015)

La última película de la historia original muestra el avance de la rebelión hasta el Capitolio.

Katniss se une a una misión para llegar al centro del poder y enfrentar al presidente Snow. La historia concluye con el destino de Panem y el desenlace de los personajes principales.

¿En qué orden se estrenaron las películas de Los Juegos del Hambre?

Si prefieres ver las producciones tal como llegaron originalmente a los cines, este es el orden: Los Juegos del Hambre (2012). Los Juegos del Hambre: En llamas (2013). Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014). Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015). Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023). Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (2026). Este orden permite descubrir el universo de Panem de la misma manera en que lo conoció el público, antes de regresar al pasado con las precuelas.

La saga de Los Juegos del Hambre suma una nueva precuela con Amanecer en la cosecha. / Especial

¿Dónde ver las películas de Los Juegos del Hambre en streaming?

Las opciones de reproducción pueden cambiar dependiendo del país y de los acuerdos de distribución de cada plataforma.

La primera película, Los Juegos del Hambre (2012), ha estado disponible para renta digital en servicios como Prime Video, Apple TV y Rakuten.