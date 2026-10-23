A media semana hubo varios resultados inesperados que seguramente a más de uno nos pegó en el bank: Toluca sigue sin despertar y no pudo con Xolos en casa, además de que en la Comarca el arbitraje acuchilló a Pumas.

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Pero bueeeeeno, el pasado es pasado y ahora toca pensar en lo que sigue. Con la Jornada 14 en nuestras narices, el menú de este fin de semana en la Liga MX incluye de todo: partidos de los que hay que huir, otros que nos generan dudas y algunos que nos atraen tan fuerte como la misma gravedad.

León vs Toluca

Sin duda, uno de los juegos más atractivos de la fecha. Teniendo en cuenta los momentos de ambos equipos, sumado a su fragilidad defensiva, todo indica que el Nou Camp será el escenario ideal para un festival de goles.

El ataque del León tiene la mira bien afinada cuando juega en casa, pues de sus seis partidos como local en el semestre, ha anotado dos goles en cinco de ellos. Además, el conjunto esmeralda solo se ha ido en blanco en uno de los 13 compromisos de liga que disputado en el semestre.

Para que te termines de convencer, la defensa del Toluca ha sido un desastre en las más recientes semanas, habiendo encajado 12 goles en cinco partidos. A pesar de todo esto, no podemos olvidar una cosa... los Diablos de Mohamed siguen siendo los Diablos de Mohamed: un equipo poderosos y que en cualquier momento te mata con su calidad.

Pick: Over 3.5 goles (+135)

Pumas vs Tigres

Otro de los partidos buenazos para el sabadito. Ambos equipos están más que urgidos por ganar —tratando de evitar un fracaso para salvar el semestre— y tendrán que arriesgar si quieren llevarse los tres puntos. Todo esto a mí me dice que será un juego abierto, dinámico y con muchas posibilidades de gol en las dos porterías.

Sé que Pumas es una de las defensas más endebles de la liga, pero enfrente tendrán a unos Tigres que son el segundo peor equipo como visitante, pues solo han conseguido tres puntos en siete encuentros. Los de Solari deben ir con todo y aprovechar la localía para seguir peleando por la Liguilla.

La dupla Juninho/Robert Morales anda on fire, auxiliados por un Carrasquilla que está motivado y siendo el hombre diferente en la cancha. Además, le quitaron la tarjeta roja a Nathan Silva, así que los auriazules tendrán plantel completo

Pick: Pumas ML (+175)

América vs Pachuca

El líder América recibe en casa al 'Papachuca', una rivalidad que ha tomado forma en los últimos años y que esta vez tendrá como ingrediente especial el homenaje que la directiva azulcrema le hará a Memo Ochoa.

El equipo de Almada está hecho una demoledora y todo me dice que el Azteca solo los motivará aún más para seguir con su buena racha. La ofensiva azulcrema es la mejor del torneo, y aunque Zendejas no estará disponible por lesión, quien sí jugará y está mostrando su mejor nivel es Brian Rodríguez.

Con la ausencia del mexicoamericano, el 'Rayito' tiene que brillar sí o sí: seguramente el ataque del América se cargará por su banda, convirtiéndolo en la principal amenaza para los Tuzos.