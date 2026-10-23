Sin duda el sábado será un día histórico para los Pumas. El Club Universidad rendirá más que un merecido homenaje a la leyenda del futbol mexicano: Hugo Sánchez Márquez. El reconocimiento está previsto realizarse antes del juego frente a los Tigres, rival contra el que debutó. Hugo será parte del protocolo habitual del encuentro; se contempla que salga a la cancha, junto con el equipo, para entonar el himno universitario.

​Luego se transmitirá un video de lo que ha sido Hugo Sánchez en la historia de Pumas y de México para las nuevas generaciones. Se le entregará un reconocimiento por parte del Dr. y presidente, Raúl González, en tanto canteranos de Universidad le harán un pasillo al 'Pentapichichi'. Los jugadores del primer equipo portarán una playera conmemorativa para calentar.

En la tribuna, La Rebel desplegará una imagen con el nombre de Hugo Sánchez en lo que se espera sea una fiesta para el personaje más importante en la historia del balompié mexicano. Me platican que Hugo está muy emocionado con esta celebración, pues adora a los Pumas y se siente contento de que lo recuerden en su propia casa.

Aguas: ¿Julián Carranza a Rayados?

​Hay interés, es un hecho, pero no existe hasta el momento ningún indicio de que Monterrey haya avanzado en la contratación del jugador del Necaxa, Julián Simón Carranza. En los últimos días ha tomado fuerza el rumor de que el atacante argentino se unirá a Rayados; sin embargo, desde Monterrey me aseguran que, aunque no lo ven con malos ojos, recuerdan que tienen al delantero belga Hugo Cuypers, quien suma cuatro goles para los norteños.

Si a eso se le agrega que no hay plaza disponible para otro jugador no formado en México, las posibilidades se reducen aún más. No obstante, lo que es una realidad es la buena relación entre Dennis te Kloese y el futbolista, ya que coincidieron en el Feyenoord y fue clave cuando llegó a los Rayos del Necaxa.

JJ Macías: un partido y ¿renovación?

​La víspera se publicó en RÉCORD, a través de David Torrijos, que existe una cláusula en el contrato de Juan José Macías en la cual se indica que, si acumula alrededor de 90 minutos, en automático renovaría su vínculo con los universitarios. Eso es un hecho. Ahora el tema es que el delantero se encuentre bien físicamente, ya que me aseguran que por el momento no trabaja al parejo de sus compañeros; de acuerdo con gente del club, no es que no lo quieran utilizar por el tema contractual, sino porque presuntamente no está en las condiciones físicas idóneas.

Habrá que ver el desenlace de esta historia, pero no creo que vaya a haber una jugada chueca contra Macías, ya que Pumas se caracteriza por ser una institución seria. Por el momento, continúa su puesta a punto en el aspecto físico.

¿Quién paga la multa o la cuenta?

​Sé que aquella expresión de Efraín Juárez, cuando hizo un ademán de que su equipo sí tenía amígdalas (como dice Hugo Sánchez), derivó en una cuantiosa multa de la Liga MX por 409 mil pesos, más otra sanción interna del club que redondeó la cifra cercana al millón de pesos; todo salió del propio bolsillo de 'Efrastóteles', algo que evidentemente no gustó en su momento al exestratega felino.