Luka Doncic es empujado por un aficionado tras eliminación de Lakers en NBA Cup

Luka Doncic es empujado por un aficionado tras eliminación de Lakers | AP

El esloveno tuvo un altercado con un seguidor de los Spurs cuando se dirigía al vestuario

La eliminación de Los Angeles Lakers de la NBA Cup no fue lo único que marcó su visita a San Antonio. Después de caer 99-96 ante los Spurs, Luka Doncic protagonizó un altercado con un aficionado que terminó con un empujón hacia el basquetbolista esloveno y la intervención del personal de seguridad del Frost Bank Center.

El incidente ocurrió cuando Doncic abandonaba la duela para dirigirse al vestuario visitante. Como suele hacer después de los encuentros, el jugador de 27 años lanzó su muñequera hacia las gradas, pero al escuchar que los aficionados no la querían, regresó para recuperarla. Fue entonces cuando el hombre que la había recogido lo empujó.

El contacto desequilibró ligeramente a la estrella de los Lakers, por lo que Jarred Vanderbilt y elementos de seguridad intervinieron para controlar la situación. Posteriormente, el aficionado fue expulsado del inmueble.

Podría interesarte Basquetbol ¡Histórico! Luka Doncic rompe récord de la NBA tras exhibición con los Lakers ante Miami Heat

¿Qué dijo Luka Doncic sobre el altercado con el aficionado?

Después de lo sucedido, Doncic explicó que todo comenzó por una costumbre que tiene al finalizar los partidos y aseguró que su intención únicamente era recuperar la muñequera.

"Simplemente lancé mi muñequera como lo hago en casi todos los partidos. Luego escuché que no la quería, así que regresé a recogerla. Simplemente me empujó. Después se la di a otra persona", explicó el esloveno ante los medios de comunicación.

Un video de la transmisión posterior al encuentro de Amazon Prime permitió observar el momento en que Doncic se acercó a dos aficionados sentados a pie de cancha. La mujer pareció decirle algo antes de que el jugador lanzara la muñequera, mientras que el hombre se la devolvió y posteriormente lo empujó cuando intentaba continuar su camino.

Luka Doncic con Lakers ante los Spurs en la NBA Cup | AP

Lakers desperdician ventaja de 20 puntos y quedan eliminados de la NBA Cup

La polémica ocurrió después de una dolorosa derrota para Los Angeles Lakers, que dejaron escapar una ventaja de 20 puntos en el segundo cuarto y terminaron perdiendo 99-96 frente a San Antonio Spurs.

El conjunto angelino llegó al descanso con una diferencia de 16 unidades, pero los locales reaccionaron en el tercer periodo, cuando consiguieron un parcial de 30-14 para igualar las condiciones.

Keldon Johnson fue fundamental para la remontada al igualar el marcador en 68 puntos con un triple desde la esquina cuando restaban apenas 1.8 segundos del tercer cuarto. En el último periodo, Stephon Castle y Victor Wembanyama aportaron 17 puntos combinados para encaminar el triunfo de San Antonio.

Por su parte, Luka Doncic terminó como el máximo anotador del encuentro con 31 puntos, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la eliminación de los Lakers de la NBA Cup.

El entrenador angelino, JJ Redick, reconoció que San Antonio representa actualmente una de las principales referencias de la Conferencia Oeste y consideró que su equipo tendrá que aprender de lo sucedido para mejorar en los siguientes compromisos.