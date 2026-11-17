Capitanes de la Ciudad de México vuelve a colocar a uno de sus jugadores en el radar de la NBA. Rafael Castro recibió un llamado de los Atlanta Hawks, equipo con el que firmará un contrato de dos vías (Two-Way), dando un paso importante en su carrera profesional.
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El dominicano, quien llegó al conjunto capitalino para la temporada 2026-27 de la NBA G League, destacó por su intensidad, capacidad defensiva y aportación en ambos lados de la duela. Su desempeño le permitió llamar la atención de la organización de Atlanta, que ahora le brinda la oportunidad de acercarse a la máxima categoría del baloncesto.
¿Quién es Rafael Castro y cuáles son sus números?
Antes de llegar a Capitanes, Castro tuvo una destacada trayectoria universitaria con George Washington University. Durante la campaña 2025-26 registró promedios de 15.3 puntos, 9.1 rebotes y 1.7 bloqueos por partido, números que le permitieron recibir una invitación al NBA Draft Combine de 2026.
Posteriormente participó en la NBA Summer League con Milwaukee Bucks y formó parte de Los Ángeles Lakers mediante un contrato Exhibit 10. Con Capitanes disputó cinco encuentros, en los que promedió 12 puntos, ocho rebotes y un bloqueo por partido.
Rafael Castro se convierte en el décimo Call-Up de Capitanes
Con esta oportunidad, el dominicano se convierte en el primer jugador de Capitanes en recibir un Call-Up durante la temporada 2026-27, además de ser el décimo en la historia de la franquicia y el sexto latinoamericano en conseguirlo. Su llamado también representa el noveno ascenso de la G League a la NBA en lo que va de la campaña.
Un Call-Up es el término utilizado para identificar la contratación de un jugador de la G League por parte de una franquicia de la NBA. Puede concretarse mediante un contrato tradicional, uno de dos vías (Two-Way) o uno de 10 días, dependiendo de las condiciones establecidas por la liga.
El movimiento representa otro logro para Capitanes, que continúa consolidándose como una plataforma de desarrollo para jugadores que buscan llegar a la NBA. Ahora, Castro tendrá la oportunidad de demostrar su talento con Atlanta Hawks y buscar continuidad en el máximo nivel del baloncesto profesional.