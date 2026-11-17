El dominicano se convirtió en el primer jugador de Capitanes de la Ciudad de México en recibir un Call-Up durante la temporada 2026-27 de la G League

Capitanes de la Ciudad de México vuelve a colocar a uno de sus jugadores en el radar de la NBA. Rafael Castro recibió un llamado de los Atlanta Hawks, equipo con el que firmará un contrato de dos vías (Two-Way), dando un paso importante en su carrera profesional.

Podría interesarte Basquetbol LeBron James hace historia en la NBA: supera a Jason Kidd y alcanza otro récord de asistencias

El dominicano, quien llegó al conjunto capitalino para la temporada 2026-27 de la NBA G League, destacó por su intensidad, capacidad defensiva y aportación en ambos lados de la duela. Su desempeño le permitió llamar la atención de la organización de Atlanta, que ahora le brinda la oportunidad de acercarse a la máxima categoría del baloncesto.

Capitanes en sesión de entrenamiento de cara al inicio de la NBA G League | Alejandro Chávez

¿Quién es Rafael Castro y cuáles son sus números?

Antes de llegar a Capitanes, Castro tuvo una destacada trayectoria universitaria con George Washington University. Durante la campaña 2025-26 registró promedios de 15.3 puntos, 9.1 rebotes y 1.7 bloqueos por partido, números que le permitieron recibir una invitación al NBA Draft Combine de 2026.

Capitanes desea buena suerte a Rafael Castro al ir a la NBA | Especial

Posteriormente participó en la NBA Summer League con Milwaukee Bucks y formó parte de Los Ángeles Lakers mediante un contrato Exhibit 10. Con Capitanes disputó cinco encuentros, en los que promedió 12 puntos, ocho rebotes y un bloqueo por partido.

Rafael Castro se convierte en el décimo Call-Up de Capitanes

Con esta oportunidad, el dominicano se convierte en el primer jugador de Capitanes en recibir un Call-Up durante la temporada 2026-27, además de ser el décimo en la historia de la franquicia y el sexto latinoamericano en conseguirlo. Su llamado también representa el noveno ascenso de la G League a la NBA en lo que va de la campaña.

Capitanes en sesión de entrenamiento | Alejandro Chávez

Un Call-Up es el término utilizado para identificar la contratación de un jugador de la G League por parte de una franquicia de la NBA. Puede concretarse mediante un contrato tradicional, uno de dos vías (Two-Way) o uno de 10 días, dependiendo de las condiciones establecidas por la liga.