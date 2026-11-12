Karim López regresa a los Memphis Grizzlies, luego de solo un partido en la NBA G League

El sonorense solamente necesitó un encuentro con Memphis Hustle para ser llamado por el primer equipo

Los Memphis Grizzlies anunciaron a través de sus redes sociales que Karim López está de vuelta con el primer equipo, luego de permanecer solamente un partido con Memphis Hustle, su filial en la NBA G League.

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Mediante una publicación en X, la franquicia confirmó el movimiento, con un escueto mensaje donde solo se indicó que Grizzlies regresa a López del Memphis Hustle.

Karim López sostuvo su primer juego con Memphis Hustle | memphishustle

El llamado del basquetbolista sonorense de 19 años llegó después de su destacada presentación del martes por la noche ante Osceola Magic, encuentro en el que debutó en la liga de desarrollo.

Aunque Memphis Hustle perdió por pizarra de 101-98, el mexicano aprovechó sus minutos y mostró su capacidad en ambos lados de la duela.

Karim López en la banca de los Grizzlies Memphis | AFP

Karim López brilló en su debut con Memphis Hustle

López arrancó como titular y disputó casi 32 minutos, en los que consiguió 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos. Además, encestó siete de sus 14 intentos de campo, incluidos dos triples en seis oportunidades, números con los que estuvo cerca de conseguir un doble-doble.

Por el momento, Memphis no ha ofrecido mayores detalles sobre las razones de su regreso. Tampoco ha informado si algún jugador sufrió una lesión o presentó alguna situación que abriera un espacio para el mexicano. Sin embargo, su convocatoria representa una nueva oportunidad para que el tricolor tenga participación con el equipo de la NBA.

¿Cuándo podría volver a jugar Karim López con Memphis?

Los Grizzlies enfrentaron este miércoles a Denver Nuggets en el FedExForum. La oportunidad para ver nuevamente a Karim será el viernes 13 de noviembre cuando visite a New Orleans Pelicans.

Cabe recordar que previamente Karim había participado en tres partidos de temporada regular con los Grizzlies, en los que acumuló 11 minutos de juego, cuatro puntos, dos rebotes y un bloqueo.