Golden State Valkyries festeja su título de la WNBA al ritmo del "SIUUU" de CR7

Las campeonas de la WNBA sorprendieron en sus celebraciones al imitar a coro el legendario festejo del astro portugués tras coronarse en la temporada 2026

El impacto cultural de Cristiano Ronaldo volvió a traspasar las fronteras del futbol. Durante los festejos por su reciente consagración, las jugadoras de las Golden State Valkyries de la WNBA sorprendieron a sus aficionados al entonar a coro el mítico "SIUUU", el grito de celebración que el astro portugués popularizó desde el año 2013.

El momento, que fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, demuestra una vez más el alcance global del festejo de CR7, un gesto que en el pasado también ha sido replicado por estrellas locales del deporte como Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors.

La campaña histórica al título de las Golden State Valkyries en la WNBA

Más allá de la colorida celebración al estilo del futbol europeo, las Golden State Valkyries firmaron una hazaña inédita en el baloncesto profesional femenil al proclamarse campeonas de la WNBA en apenas su segunda temporada de existencia.

El conjunto californiano conquistó el trofeo el pasado 31 de octubre tras superar 68-63 a las Atlanta Dream en el decisivo Juego 7 de las Finales disputado ante un abarrotado Chase Center de San Francisco, consolidando una de las actuaciones más dominantes del año.

Golden State Valkyries de la WNBA festejando su campeonato l Instagram: @valkyries

Bajo la dirección de la entrenadora Natalie Nakase, se convirtieron en el equipo que más rápido alcanza un título en la historia de la liga (solo dos años después de su creación). Tras arrancar la campaña con marca de 13-7 hasta finales de junio, el equipo registró una impresionante racha de 19-5 a partir del 1 de julio, el mejor balance de toda la WNBA.