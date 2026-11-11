El impacto cultural de Cristiano Ronaldo volvió a traspasar las fronteras del futbol. Durante los festejos por su reciente consagración, las jugadoras de las Golden State Valkyries de la WNBA sorprendieron a sus aficionados al entonar a coro el mítico "SIUUU", el grito de celebración que el astro portugués popularizó desde el año 2013.
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El momento, que fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, demuestra una vez más el alcance global del festejo de CR7, un gesto que en el pasado también ha sido replicado por estrellas locales del deporte como Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors.
La campaña histórica al título de las Golden State Valkyries en la WNBA
Más allá de la colorida celebración al estilo del futbol europeo, las Golden State Valkyries firmaron una hazaña inédita en el baloncesto profesional femenil al proclamarse campeonas de la WNBA en apenas su segunda temporada de existencia.
El conjunto californiano conquistó el trofeo el pasado 31 de octubre tras superar 68-63 a las Atlanta Dream en el decisivo Juego 7 de las Finales disputado ante un abarrotado Chase Center de San Francisco, consolidando una de las actuaciones más dominantes del año.
Bajo la dirección de la entrenadora Natalie Nakase, se convirtieron en el equipo que más rápido alcanza un título en la historia de la liga (solo dos años después de su creación). Tras arrancar la campaña con marca de 13-7 hasta finales de junio, el equipo registró una impresionante racha de 19-5 a partir del 1 de julio, el mejor balance de toda la WNBA.
Gabby Williams encabezó el ataque en la victoria definitiva del séptimo partido, respaldada por una afición que agotó las entradas en los 22 partidos de fase regular en casa de la temporada (sumando 44 llenos consecutivos en la historia de la franquicia).