NBA All-Star Game 2028: Miami será la sede del Juego de Estrellas después de 38 años

Miami será la sede del Juego de Estrellas de la NBA después de 38 años | AP

La ciudad de Florida volverá a recibir el fin de semana de las estrellas por primera vez desde 1990; el Kaseya Center, casa del Miami Heat, apunta a ser el escenario principal

¡El Juego de Estrellas de la NBA volverá a Miami! Después de 38 años de ausencia, la ciudad del sur de Florida será la sede del All-Star Weekend de 2028, de acuerdo con reportes de ESPN y Associated Press. De esta manera, la liga llevará nuevamente su tradicional espectáculo de media temporada a una de sus ciudades más reconocidas.

La última ocasión en que Miami recibió este evento fue en 1990, cuando el partido se disputó en el Miami Arena. Ahora, el Kaseya Center, casa del Miami Heat, será el recinto previsto para albergar el encuentro principal y las actividades del sábado, aunque todavía se espera el anuncio oficial de la NBA.

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¿Dónde se jugará el Juego de Estrellas de la NBA 2028?

El Kaseya Center será el escenario principal del fin de semana de las estrellas. Además, se contempla que otras actividades se distribuyan en diferentes recintos del sur de Florida, entre ellos el Miami Beach Convention Center y el Watsco Center, ubicado en la Universidad de Miami.

La NBA prepara un evento para el próximo 30 de noviembre, en el que se espera la presencia del comisionado Adam Silver y de Micky Arison, propietario del Miami Heat, para hacer oficial la designación.

Uno de los factores que permitió destrabar la llegada del evento fue el cambio de fechas del Miami International Boat Show, que tradicionalmente coincidía con el fin de semana del Juego de Estrellas y ocupaba buena parte de la capacidad hotelera y de convenciones de la ciudad.

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Phoenix recibirá el All-Star Game 2027 antes de Miami

Antes de que las estrellas de la NBA lleguen a Florida, Phoenix será la encargada de organizar la edición de 2027. El Mortgage Matchup Center, casa de los Suns, recibirá las actividades del fin de semana.

De esta manera, la NBA tendrá dos sedes consecutivas en ciudades de clima cálido, con Phoenix en 2027 y Miami en 2028.

El regreso a Miami representará una nueva oportunidad para que la ciudad disfrute de uno de los eventos más importantes del calendario de la NBA, que reúne a las principales figuras de la liga en un fin de semana de exhibiciones, concursos y espectáculos.