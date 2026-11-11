Karim López brilla con 16 puntos en su estreno con Memphis Hustle de la NBA G League

El mexicano fue titular en su primer partido de la G League y, pese a la derrota 101-98 ante Osceola Magic, firmó una destacada actuación

Karim López comenzó una nueva etapa en el basquetbol estadounidense. El sonorense fue enviado por Memphis Grizzlies a su equipo de desarrollo, Memphis Hustle, con el objetivo de tener mayor participación, ganar confianza y continuar su formación de cara a un eventual regreso a la NBA.

El mexicano no tardó en responder dentro de la duela, pues apareció como titular en su presentación con el Hustle, que cayó 101-98 frente a Osceola Magic. López disputó 32 minutos y terminó con 16 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, además de registrar tres bloqueos.

Karim López comienza con protagonismo en la G League

El encuentro también representó el primer compromiso de Memphis Hustle dentro del Tip-Off Tournament, por lo que el mexicano tuvo una importante oportunidad para demostrar sus condiciones. Su aportación en ambos lados de la cancha dejó buenas sensaciones, especialmente por su capacidad para sumar en puntos, rebotes y defensa.

Ahora, López tendrá una rápida oportunidad para continuar con su adaptación, pues el Hustle volverá a la actividad este jueves y viernes, cuando enfrente en dos ocasiones al Oklahoma City Blue. Ambos compromisos se disputarán en el Landers Center, donde el sonorense buscará mantener el protagonismo.

Karim López tuvo acción en el primer juego de pretemporada de la NBA | NBA México

Así fueron los primeros minutos de Karim López en la NBA

Antes de incorporarse al equipo de desarrollo, el mexicano ya había tenido participación con los Memphis Grizzlies en la temporada regular de la NBA. Su primera aparición llegó el 29 de octubre ante Portland Trail Blazers, encuentro en el que disputó poco más de dos minutos y registró un rebote.

Karim López en la banca de los Grizzlies Memphis | AFP