Karim López comenzó una nueva etapa en el basquetbol estadounidense. El sonorense fue enviado por Memphis Grizzlies a su equipo de desarrollo, Memphis Hustle, con el objetivo de tener mayor participación, ganar confianza y continuar su formación de cara a un eventual regreso a la NBA.
Greivis Vásquez y Horacio Llamas piden paciencia con Karim López; “va a encontrar su rol y se va a establecer
El mexicano no tardó en responder dentro de la duela, pues apareció como titular en su presentación con el Hustle, que cayó 101-98 frente a Osceola Magic. López disputó 32 minutos y terminó con 16 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, además de registrar tres bloqueos.
Karim López comienza con protagonismo en la G League
El encuentro también representó el primer compromiso de Memphis Hustle dentro del Tip-Off Tournament, por lo que el mexicano tuvo una importante oportunidad para demostrar sus condiciones. Su aportación en ambos lados de la cancha dejó buenas sensaciones, especialmente por su capacidad para sumar en puntos, rebotes y defensa.
Ahora, López tendrá una rápida oportunidad para continuar con su adaptación, pues el Hustle volverá a la actividad este jueves y viernes, cuando enfrente en dos ocasiones al Oklahoma City Blue. Ambos compromisos se disputarán en el Landers Center, donde el sonorense buscará mantener el protagonismo.
Así fueron los primeros minutos de Karim López en la NBA
Antes de incorporarse al equipo de desarrollo, el mexicano ya había tenido participación con los Memphis Grizzlies en la temporada regular de la NBA. Su primera aparición llegó el 29 de octubre ante Portland Trail Blazers, encuentro en el que disputó poco más de dos minutos y registró un rebote.
Posteriormente, frente a Sacramento Kings, consiguió sus primeros dos puntos como profesional, además de un rebote y un bloqueo en poco más de cuatro minutos. Su tercera aparición fue ante Oklahoma City Thunder, donde volvió a sumar dos unidades en casi cuatro minutos de actividad.