Jimmy Butler se 'convierte' en entrenador y manda contundente mensaje a Stephen Curry | AP

El alero de los Warriors tomó una pizarra durante la paliza ante los Pelicans y dio una instrucción muy clara a sus compañeros: pasarle el balón a Steph

Los Golden State Warriors vivieron una noche de fiesta en la NBA después de aplastar 138-87 a los New Orleans Pelicans y extender a ocho partidos su racha de victorias. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos del encuentro no ocurrió precisamente dentro de la duela, sino desde la banca, donde Jimmy Butler asumió por un instante el papel de entrenador.

Debido a la amplia ventaja de Golden State, Butler tomó una pizarra y se colocó junto a Steve Kerr para dar indicaciones a sus compañeros. Su mensaje fue directo y tuvo como destinatario principal a Stephen Curry: "¡Pásenle el balón a Steph!".

Jimmy Butler toma el lugar de Steve Kerr por un momento

La escena dejó ver el buen ambiente que se vive en el equipo californiano, que atraviesa una importante racha positiva. Butler, quien se encuentra fuera de actividad mientras se recupera de una cirugía de ligamento cruzado anterior a la que se sometió en enero, aprovechó la tranquilidad del partido para involucrarse desde otra posición.

Aunque su instrucción parecía sencilla, también reflejó la importancia que tiene Curry dentro del funcionamiento de los Warriors: cuando el balón está en sus manos, el equipo puede encontrar distintas opciones para hacer daño.

Stephen Curry ante los Pelicans | AP

Stephen Curry tuvo una noche tranquila ante los Pelicans

Pese a la indicación de su compañero, Curry no necesitó demasiados minutos para contribuir al triunfo de Golden State. El estelar base terminó con 25 puntos, seis tiros de campo convertidos en 10 intentos y apenas 21 minutos de participación.

La diferencia en el marcador permitió que los Warriors administraran las cargas de sus principales figuras, mientras extendían su racha ganadora a ocho encuentros consecutivos.