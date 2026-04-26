Manchester United vs Brentford: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Premier League?

Manchester United enfrentará a Brentford este lunes 27 de abril de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en cierre de la Jornada 34 de la Premier League 2025-26. Promete ser un duelo intenso entre dos equipos con necesidades diferentes en la tabla de posiciones.

Los Red Devils llegan a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, con dos victorias, un empate y dos derrotas. No obstante, en su más reciente encuentro, el equipo dirigido por Michael Carrick venció 0-1 a domicilio a Chelsea, el pasado sábado 18 de abril.

Dicho resultado le permitió al United recuperarse luego del descalabro en casa frente a Leeds United por marcador 1-2. Previo a esos dos partidos, empató a 2-2 contra AFC Bournemouth, venció 3-1 a Aston Villa y cayó 2-1 ante Newcastle United.

Pese a ello, se mantiene en el Top 3, con 58 puntos, empatado con Liverpool y Aston Villa, pero mejor diferencia de goles. Por ello, para los Red Devils será importante sumar de a tres puntos este lunes para afianzarse en esa posición con miras a amarrar su boleto a Champions League.

Jugadores de Manchester United en celebración en la Premier League | AP

Por su parte, Brentford atraviesa una curiosa racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota en liga, aunque se trata de cinco empates. Los Bees empataron sin goles contra Fulham la jornada anterior y previo a ello igualó 2-2 frente a Everton.

Brentford también empató con Leeds United sin anotaciones y a dos goles con Wolverhampton. La racha de empates comenzó el 3 de marzo, sin goles ante Bournemouth, tras lo cual el equipo de Keith Andrews quedó fuera de la FA Cup ante West Ham en penales y siguió sumando empates.

Jugadores de Manchester United en celebración en la Premier League | AP

Historial entre Manchester United y Brentford

El historial reciente entre Manchester United y Brentford favorece ligeramente a las Abejas, que han conseguido dos victorias en los últimos cinco enfrentamientos, mientras que los Red Devils han ganado dos partidos y se ha registrado un empate.

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 27 de septiembre de 2025, con victoria para el Brentford por 3-1 en su estadio. Anteriormente, el 4 de mayo de 2025, los Bees también se impusieron en casa por un ajustado 4-3.

Partido de Brentford contra Fulham en la Premier League | AP

La última vez que se enfrentaron en Old Traffor, Manchester United se impuso el 19 de octubre de 2024 por 2-1. El 30 de marzo de 2024 igualaron 1-1 en el estadio del Brentford, mientras que el 7 de octubre de 2023, los Red Devils vencieron en casa por 2-1.

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