El mediocampista asumió la responsabilidad por el codazo a Heriberto Jurado

Jordi Cortizo utilizó sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública tras ser expulsado con el Club León en el compromiso frente al Puebla correspondiente a la Liga MX. El mediocampista mexicano vio la tarjeta roja directa al minuto 90 del encuentro después de propinarle un codazo en el rostro al futbolista camotero Heriberto Jurado, acción que derivó en su arrepentimiento inmediato a través de una emotiva carta dirigida a la comunidad futbolística.

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La carta de arrepentimiento de Jordi Cortizo

A través de sus historias de Instagram, el jugador de La Fiera reconoció que actuó cegado por la frustración del momento y se mostró dispuesto a afrontar las sanciones correspondientes:

“Quiero pedir una disculpa de corazón por lo sucedido el viernes durante el partido. Me ganó el momento y reaccioné de una manera que no estuvo bien. No hay justificación para ello y estoy muy arrepentido de lo ocurrido”, compartió Cortizo en su mensaje.

Codazo de Jordi Cortizo a Heriberto Jurado l Captura